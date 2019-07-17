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Почему кровь берут из безымянного пальца 

Рамблер 24 минуты назад
Анализ крови знаком всем, каждый человек неоднократно сдаёт кровь в течение жизни. Во всё организме кровь одинакова, но для анализа её берут из безымянного пальца. Всё дело в том, что безымянный палец менее чувствительный, чем остальные, поэтому прокол ощущается не столь болезненно. Кроме того, безымянный палец используется нами реже других, пальцев руки, так что ранка на нём заживает гораздо быстрее. Почему ещё медики выбрали для анализа безымянный палец?
Наука , Видео
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