Почему у некоторых мужчин рождаются только дочки

Как это не удивительно, но с точки зрения биологии именно мужской генетический материал ответственен за формирование половой принадлежности будущего ребенка. Ученые утверждают, что на сегодняшний день не все гены известны человечеству и нельзя со 100% уверенностью выявить предрасположенность мужчины, например, к зачатию только сыновей или одних дочерей. Но некоторые аспекты в этом направлении все-таки прослеживаются.

Высчитать с научной точки зрения

Хромосомы — это нитевидные молекулы, которые несут в себе наследственную информацию о внешнем облике индивида, а также о его физических и умственных возможностях. Хромосомы состоят из белка и одной молекулы ДНК, которая и содержит генетические инструкции организма, переданные живому существу от его родителей.

Как известно из уроков генетики, половые хромосомы называются X и Y, где X — женская, а Y — мужская молекула. Организм мужчины благодаря гормону тестостерону синтезирует сперматозоиды обоих видов — одни несут в себе хромосому X, другие только Y. Женские половые органы способны вырабатывать исключительно яйцеклетки вида Х. Если в момент их оплодотворения этим будет заниматься сперматозоид, несущий Х— хромосому, то в дальнейшем родится девочка, а если Y — то появится мальчик. Отечественные генетики утверждают, что продолжительность жизни Х— сперматозоидов дольше, чем у группы с Y, но на сколько — все строго индивидуально.

Поэтому теоретически у потенциального отца возможно провести спермографическое исследование и вычислить приблизительную разницу в сроках жизни этих разных молекул. Далее, в зависимости от их жизнеспособности, мужчина совершает половой акт с женщиной за 2-4 или 5 дней до выхода ее созревшей яйцеклетки во влагалище, то есть, до момента овуляции. За это время вероятнее всего произойдет гибель сперматозоидов группы Y, но Х — молекулы должны быть еще жизнеспособны для формования новой жизни. Таким образом, с научной точки зрения можно выявить момент генетической предрасположенности отца к зачатию исключительно дочери. Однако проведение подобного спермографического исследования в России — далеко не дешевая процедура, хотя по разным показаниям она сегодня осуществляется во многих репродуктивных центрах.

Спрогнозировать исходя из родословной

Новейшие генетические исследования и обработка большого объема статистических данных показала, что возможно, решающим в производстве потомства определенного пола является генетический фонд отца детей. Ученые из Университета Аберистуита, Великобритания, провели обширные исследования пар, ожидающих рождение своих первенцев. Генетики и специалисты в области генеалогии проанализировали медицинские данные 927 английских семей, а также их родословные документы по максимальной возможности вплоть до 1600 года. Таким образом в статистику вошли более 500 000 человек. Исследователи выяснили, что оказывается, рождение мальчика, скорее всего можно ожидать у будущих отцов, которые сами имеют множество братьев.

Отцом девочки с большей долей вероятности становится тот мужчина, у которого в роду больше теть и сестер, чем дядей и братьев. То есть генетическая предрасположенность потенциального родителя к зачатию только мальчиков или одних девочек существует и ее можно выявить, если проследить половую преемственность поколений у всех представителей его рода.

Также английские ученые обратили внимание на тот факт, что чаще всего девочки рождаются в семьях, где родственники по обеим линиям, преимущественно имеют кровь первой или второй группы. Мужчины и женщины, обладающие третьей или четвертой группой крови, чаще всего воспитывают сыновей и/или имеют несколько внуков. Каким образом группа крови и резус-фактор родителей связаны с полом будущего ребенка медики только изучают. Но то, что по этим данным в дальнейшем можно будет спрогнозировать генетическую предрасположенность к рождению только мальчиков или одних девочек, у ученых уже нет никаких сомнений.