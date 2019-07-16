Названы две новые причины появления рака

Сладкоежки рискуют заболеть злокачественными новообразованиями больше, чем люди, равнодушные к шоколаду и конфетам. Содержащиеся в этих продуктах быстрые углеводы провоцируют развитие раковых опухолей, об этом сообщил News.ru главный научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России Алексей Трякин.

Приём простых углеводов (глюкоза, сахароза) приводит к быстрому повышению концентрации глюкозы в крови. Это провоцирует выделение инсулина и инсулиноподобного фактора роста (IGF). Последний участвует в процессе роста, развития и дифференцировки клеток и тканей организма. Он запускает целый путь из разных сигналов. В конечном итоге чрезмерная активация данного сигнального пути может проводить к образованию опухолей, — сказал ученый.

Избыточный вес, который образуется из-за неумеренного потребления сладкого также провоцирует развитие рака. Особенно велик риск возникновения рака молочной железы у женщин, считает доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник РОНЦ им. Н. Н. Блохина Сергей Портной.

Избыточный вес усиливает синтез эстрогенов (женские половые гормоны — ред.). Это проводит к пролиферации — разрастанию ткани организма путём новообразования клеток. Это является спусковым механизмом развития онкологических заболеваний, — считает С. Портной.

Другие факторы риска развития рака груди, по мнению онколога, это наследственность, приём гормональных контрацептивов, заместительная гормонотерапия, раннее начало менструации (до 13 лет), позднее её завершение (позже 55 лет), отсутствие родов (или поздние), отсутствие лактации.

Недавно французские ученые выявили взаимосвязь между избыточным потреблением сладких напитков и появлением рака. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале The BMJ. В работе показано, что приём напитков с содержанием углеводов 5 г/л и выше повышает риск развития различных злокачественных опухолей. И это тоже четко связано и с ожирением.

Учёные в течение девяти лет анализировали питание и показатели здоровья более 100 тысяч человек. Средний возраст испытуемых составлял 42.2 года, около 80% из них были женщины.

Эксперты изучили, сколько конкретный человек потреблял напитков: фруктовых соков, лимонадов, спортивных напитков и энергетиков. Исследование проводилось с помощью онлайн. За это время было диагностировано около 2200 случаев онкозаболеваний, в том числе 693 —рака молочной железы. Чаще всего онкологические заболевания выявляли у тех, кто пил в изобилии фруктовые соки и кока-колу. Самые сладкие напитки оказались самыми опасными

Если мы посмотрим на содержание сахара на 100 мл напитка, то в обычной кока-коле и 100% апельсиновом соке содержится одинаковое его количество, — пояснила доктор Матильда Тувье, представитель французского национального института здравоохранения и медицинских исследований.

Ученые установили, у людей выпивающих полулитровую бутылку сока или колы в день, на 18% повышается риск развития всех видов, рака, и на 22% — рака молочной железы.

Эксперты затрудняются установить точную взаимосвязь между избытком сахара и онкологическими заболеваниями. Не исключено, что рак провоцирует не сам сахар, а лишний вес, который появляется из-за злоупотребления им. В ближайшим будущем запланированы другие исследования по этой тематике.