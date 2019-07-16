Раскрыты масштабы страшнейшей эпидемии в истории

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Ученые раскрыли масштабы страшнейшей эпидемии в истории 

Рамблер 2 часа назад
Эпидемия чумы, охватившая средиземноморское побережье Европы при правлении императора Юстиниана I, была еще масштабнее, чем считалось ранее. Такой вывод сделала группа ученых из США и Германии
Они реконструировали геномы возбудителя бубонной чумы палочки Yersinia pestis. И оказалось, что чума не только охватила все прибрежные регионы Франции, Германии, Испании и Великобритании, но и смогла эволюционировать.
Так, в течение двух веков появлялось множество штаммов бактерии. А более поздние геномы могли не заражать самого носителя. Таким образом спустя столетия чумная палочка становилась менее смертельной, но продолжала эволюционировать. Это способствовало еще большему ее распространению по континенту.
Наука , Видео
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