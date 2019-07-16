Раскрыты масштабы страшнейшей эпидемии в истории

Ученые раскрыли масштабы страшнейшей эпидемии в истории

Эпидемия чумы, охватившая средиземноморское побережье Европы при правлении императора Юстиниана I, была еще масштабнее, чем считалось ранее. Такой вывод сделала группа ученых из США и Германии

Они реконструировали геномы возбудителя бубонной чумы палочки Yersinia pestis. И оказалось, что чума не только охватила все прибрежные регионы Франции, Германии, Испании и Великобритании, но и смогла эволюционировать.

Так, в течение двух веков появлялось множество штаммов бактерии. А более поздние геномы могли не заражать самого носителя. Таким образом спустя столетия чумная палочка становилась менее смертельной, но продолжала эволюционировать. Это способствовало еще большему ее распространению по континенту.