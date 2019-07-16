Spektrum (Германия): на Западе нет спермы

Врачи забили тревогу: с 70-х годов прошлого века количество сперматозоидов у мужчин из развитых западных стран сократилось более чем в два раза. В Южной Америке, Азии и Африке такой тенденции не наблюдается. В чем же причина? Может, все из-за образа жизни, питания? Немецкий научный онлайн-журнал Spektrum приводит мнения некоторых исследователей по этому сложному вопросу.

«Кризис спермы» был объявлен летом 2017 года. Ученые Еврейского университета в Иерусалиме в самом обширном на тот момент исследовании на эту тему подтвердили существовавшие на протяжении некоторого времени подозрения. Мужчины из развитых стран вырабатывают все меньше спермы — в два раза меньше по сравнению с временами 40-летней давности. И снижение на протяжении ряда лет было относительно постоянным, сообщила группа исследователей в статье, которая в июле 2017 года вышла в издании «Хьюман репродакшен апдейт» (Human Reproduction Update). Данные результаты вызвали обеспокоенность и резонанс — и связано это не с нехваткой новостей в летние месяцы.

Еще раньше эта тенденция была выявлена и в других научных исследованиях, но либо количество проанализированных данных было слишком небольшим, либо методы исследования имели значительные недостатки. Что касается израильского исследования, этой критики больше не наблюдается. Участвовавшие в проекте ученые проанализировали все проведенные к тому моменту исследования на тему спермы, в общей сложности их было 7 500.

Однако большая часть работ была непригодна для метаанализа. В них был произведен предварительный отбор участников. Так, например, у участников были определенные заболевания, или они принимали медикаменты, были курильщиками или жаловались на проблемы с бесплодием. Такой отбор искажает результат. Поэтому исследователи выделяли только те работы, в которых участники тестов не проходили отбор на основе определенных критериев. К таким относятся, например, исследования спермы военнослужащих или студентов колледжей.

На Западе нет спермы

В результате осталось 185 работ. Этого достаточно, чтобы получить статистически значимые результаты, которые выявили следующее: в развитых странах Запада концентрация спермы у мужчин в период с 1973 по 2011 год сократилась на 52%, а количество сперматозоидов снизилось почти на 60%. Таковы тревожные результаты исследования. Еще одна неожиданная деталь: в остальном мире, например, в Южной Америке, Азии или Африке, такой тенденции не наблюдается.

О причинах снижения количества сперматозоидов исследователи в своей публикации не говорят. Они только отмечают, что необходимо срочно заняться изучением причин и последствий этого снижения.

После публикации исследования ряд экспертов высказались на данную тему и призвали к благоразумию. Сабине Клиш, главный врач по клинической и оперативной андрологии Центра репродуктивной медицины и андрологии Университетской клиники Мюнстера, в комментарии для «Сайенс Медиа Сентер» (Science Media Center) отметила, что не следует преувеличивать значение этих данных. «По моему мнению, нет причин для беспокойства! Все показанные изменения находятся в верхнем поле нормального уровня».

Делать из этого выводы о бесплодии нельзя

Биолог, профессор биомедицинского центра Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене, Артур Майерхофер в беседе с «Сайенс Медиа Сентер» отметил, что в исследовании не учитывались ни функциональность сперматозоидов, например, их подвижность, ни морфологические изменения. Что касается репродуктивности, то это решающие параметры. Поэтому из этих данных нельзя делать вывод о том, что мужчины действительно стали менее фертильными, считает Майерхофер.

И Штефан Шлатт, директор Центра репродуктивной медицины и андрологии Университетской клиники Мюнстера, не видит в результатах исследования причин для паники. «Мужчина не вымирает». У мужчин в западных развитых странах в среднем все еще порядка 47 миллионов сперматозоидов на один миллилитр эякулята. «Это высокое число, поэтому мужчина очень фертильный», — отметил биолог. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит в качестве пограничного показателя цифру в 15 миллионов сперматозоидов на один миллилитр. Все, что ниже этой отметки, считается низким показателем и может вызвать проблемы с продолжением рода.

И новый запрос комментария Шлатта, спустя два года. Снижение цифр действительно не вызывает опасений? Медик по-прежнему считает, что фертильность мужчин вне опасности. И все же снижение количества сперматозоидов он считает фактом — даже если не все систематические ошибки были устранены. «Применяемые сегодня стандартизированные методы сформировались лишь в течение десятилетий — и даже сегодня существуют некоторые сложности при сравнении данных измерений различных лабораторий».

В особенности, данные из 70-х годов весьма спорные. Вместе с тем, эти недочеты в измерениях не могут объяснить выявленное снижение. Количество сперматозоидов у мужчин в западных странах, действительно, снижается, и для этого должны быть причины, говорит Шлатт. Но какие именно, это еще неизвестно.

Эксперт по репродуктивности предполагает, что здесь значение может иметь ряд факторов. В этой связи он указывает на функционирование яичек. Человек способен модулировать количество сперматозоидов при помощи двух областей мозга — гипоталамуса и гипофиза. «Здесь происходит своего рода запрос, сколько сперматозоидов должно вырабатываться». Ответ зависит от разных параметров. При болезни, стрессе или избыточном весе яички вырабатывают намного меньше или практически вообще не вырабатывают сперматозоиды. То есть ряд факторов способен сократить количество сперматозоидов.

Конгломерат факторов воздействия

Кроме того, количество сперматозоидов сильно зависит от того, как часто у мужчины происходит эякуляция, отмечает Шлатт. Так, требуется около семи дней, чтобы придаток яичка, в котором накапливаются сперматозоиды, был полностью заполнен. У мужчин, которые ежедневно опустошают его, в эякуляте намного меньше сперматозоидов, чем у тех, кто делает это только один раз в неделю. «Сейчас мы предполагаем, что в западных развитых странах мужчины эякулируют чаще, чем это было 40 лет назад».

Среди причин могут быть следующие: менее выраженное влияние церкви, больше порнографии, больше сексуальной свободы. В результате «объем становится меньше, но не таким маленьким, чтобы можно было говорить о выходе из нормы», говорит Шлатт. Наше сегодняшнее количество сперматозоидов просто соответствует показателям регулярно эякулирующего мужчины. Это довольно банальное объяснение «кризиса спермы».

Большее беспокойство вызывает тот момент, играет ли роль рост случаев рака яичка при снижении количества сперматозоидов. Пока что подтверждений нет, но это также можно предположить, говорит Шлатт. Причины роста случаев рака яичка, по мнению экспертов, могут таиться в фазе развития яичка в эмбрионе. «Вероятно, что-то происходит на ранней стадии беременности, что воздействует на активность яичка и так называемое дифференцирование зародышевых клеток». Это может приводить к раку во взрослом возрасте — возможно, и к сокращению выработки сперматозоидов.

Размер яичка влияет на количество сперматозоидов

То, насколько сложно правильно определить снижение количества сперматозоидов, становится понятно, если проанализировать вариативность количества сперматозоидов у разных групп мужчин: чем больше яички, тем больше спермы они вырабатывают. И размер значительно отличается в разных народах. Так, например, у шведов довольно большие яички, у финнов и датчан — скорее маленькие, рассказывает Шлатт.

В США в зависимости от региона существуют большие различие, что связано с переселением в страну других народов. Это значит, что среднее количество сперматозоидов зависит от того, где берутся данные. Хорошо продуманные исследования могут сократить воздействие данного фактора, но подобные исследования сейчас в дефиците. Кроме того, ситуацию осложняет то, что эта вариативность одна из многих, которые нужно контролировать. Поэтому Шлатт считает, что «практически невозможно разработать исследования, в которых будут учитываться все факторы».

О еще одной возможной причине снижения количества сперматозоидов рассказала в 2017 году участвовавшая в израильском исследовании Шанна Х. Свон. Тот факт, что снижение наблюдается только в западных странах, четко указывает на то, что причины могут быть связаны и с коммерчески задействованными химикатами.

Пластификаторы вредят сперматозоидам

Связь между использованием определенных химических веществ и снижением выработки сперматозоидов сложно доказать, это требует дальнейших обширных усилий исследователей, отмечает Сабине Клиш в беседе с «Сайенс Медиа Сентер». Шлатт также придерживается такого мнения: «Нет доказательств того, что это какие-то определенные химикаты». Но бесспорно то, что определенные вещества, так называемые эндокринные разрушители, оказывают негативное воздействие на качество сперматозоидов. Если такие вещества попадают в организм, то даже в небольшом количестве за счет изменения гормональной системы они могут нанести вред здоровью. Их также называют гормонами окружающей среды.

То, что такие вещества оказывают негативное воздействие на фертильность, уже было подтверждено в многочисленных исследованиях. Относительно новые доказательства представила группа исследователей во главе с профессором репродуктивной биологии Ноттингемского университета Ричардом Ли . Он выяснил, что качество сперматозоидов также и у собак, которых содержат как домашних животных, за последние три десятилетия значительно снизилось. Исследователи пришли к выводу, что вещества, находящиеся в непосредственном окружении животных и их хозяев, наносят вред сперматозоидам. В публикации, вышедшей весной 2019 года в журнале «Нэйче» (Nature), исследователи выявили воздействие двух типов химических веществ — DEHP и PCB153 на качество спермы собак и людей.

Фталат DEHP является одним из самых распространенных смягчающим веществом для пластика, который может попасть в организм при потреблении пищи. PCB153 содержится в определенных жирных продуктах питания. Даже в низкой концентрации эти вещества отрицательно влияют на качество спермы людей и собак.

То, что DEHP снижает фертильность, известно уже давно. Поэтому во многих странах уже значительно ограничено использование этого пластификатора. В ЕС , например, с начала 2015 года DEHP запрещен в промышленности без специального разрешения.

Это касается только Запада?

Тем не менее, Шлатт не думает, что лишь отдельные вещества виновны в снижении количества сперматозоидов. Тогда схожее снижение должно было бы наблюдаться и во многих не западных странах. Эксперт считает, что в некоторых частях мира люди еще больше сталкиваются с такими вредными веществами, чем на Западе.

И все же существуют обоснованные сомнения в том, что снижение наблюдается, действительно, только в развитых странах Запада. «В Азии и Африке практически нет исследований. Большинство данных — из Европы и США». Но эффективные сопоставления возможны лишь, когда во всех частях мира на протяжении многих лет собираются стандартизированные данные. Вместе с тем, таких работ нет. ВОЗ планирует изменить ситуацию в последующие годы и десятилетия. Лишь тогда станет понятно, действительно ли снижение количества сперматозоидов наблюдается только на Западе.

Таким образом, на вопрос, что случилось с нашей спермой, пока что нельзя дать однозначный ответ. Для этого необходимы обширные стандартизированные данные глобального охвата. На этой основе можно провести целенаправленный поиск причин. А пока что Шлатт советует мужчинам — вне зависимости от якобы имеющегося «кризиса спермы» — поразмыслить над своими жизненными привычками. Заняться спортом, отказаться от курения и алкоголя — это положительно отразится на качестве спермы и тем самым на фертильности мужчины.