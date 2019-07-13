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Нейробиологи выявили связь между голодом и памятью 

Мир24 6 часов назад
Фото: depositphotos
Американские нейробиологи из Университета Южной Калифорнии (США) установили, что «гормон голода» грелин отвечает не только за чувство голода, но и за эпизодическую память, сообщает Science Daily.
Ученые пояснили, что грелин вырабатывается в желудке перед приемом пищи и усиливает чувство голода. Исследователи предположили, что его молекулы позволяют блуждающему нерву влиять на память.
Специалисты провели ряд экспериментов на лабораторных крысах, у которых заблокировали часть рецепторов. Выяснилось, что при нарушенной передаче гормонов данных в мозг у грызунов ухудшалась эпизодическая память: они плохо справлялись с заданиями, связанными с запоминанием. Кроме того, животные стали есть чаще, но меньше.
Предположительно, это связанно с тем, что блуждающий нерв не получал должного количества информации от грелина и звери не помнили, принимали ли они пищу или нет.
Нейробиологи отмечают, что это открытие в перспективе может помочь науке разработать новые методы улучшения умственных способностей человека.
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