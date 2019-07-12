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Чем метеозависимым людям грозят перепады давления 

Рамблер 1 час назад
Июньская жара сменилась в Москве июльской непогодой. Упала не только температура, но и давление, кроме того, постоянно сохраняется опасность дождя. У людей метеозависимых подобные изменения погоды вызывают недомогания. В группе риска также те, у кого имеются хронические заболевания. Всё дело в том, что при снижении давления уменьшается и поступление кислорода в организм, а это ведёт к обострению недугов. Смотрите видео и узнайте, чем ещё опасны перепады температуры и давления.
Наука , Видео
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