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Ученые нашли средство против раковых опухолей и старения 

Рамблер 4 часа назад
Найден механизм, который ухудшает способности кишечника к регенерации в процессе старения организма. Такое исследование провели ученые Университета Хельсинки.
Они обнаружили, что блокировка этого механизма позволяет улучшить состояние пищеварительной системы и предотвратит появление злокачественных опухолей.
Оказалось, что стволовые клетки со временем перестают обновлять кишечные ткани из-за клеток Панета, которые с возрастом начинают выделять молекулы, препятствующие регенерации.
Ученые выяснили, какая молекула-ингибитор отвечает за эти процессы и, одновременно, за развитие злокачественных опухолей. Затем они попробовали с помощью препаратов подавить эту молекулу у лабораторных животных, что привело к омолаживанию стволовых клеток и восстанавливало функции кишечника.
Наука , Видео
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