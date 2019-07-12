Ученые нашли средство против раковых опухолей и старения

Найден механизм, который ухудшает способности кишечника к регенерации в процессе старения организма. Такое исследование провели ученые Университета Хельсинки.

Они обнаружили, что блокировка этого механизма позволяет улучшить состояние пищеварительной системы и предотвратит появление злокачественных опухолей.

Оказалось, что стволовые клетки со временем перестают обновлять кишечные ткани из-за клеток Панета, которые с возрастом начинают выделять молекулы, препятствующие регенерации.

Ученые выяснили, какая молекула-ингибитор отвечает за эти процессы и, одновременно, за развитие злокачественных опухолей. Затем они попробовали с помощью препаратов подавить эту молекулу у лабораторных животных, что привело к омолаживанию стволовых клеток и восстанавливало функции кишечника.