Сушилки для рук оказались опасны для детей

В 9 лет Нора обратила внимание, что когда она сушит руки с помощью таких устройств, у нее в ушах начинается болезненный звон, который может некоторое время сохраняться и после выключения сушилки. Также она заметила, что ее реакция не уникальна — многие дети не просто боятся и не хотят пользоваться сушилками для рук, но и закрывают уши, будто им больно. С помощью профессионального шумомера юная исследовательница с 2015 по 2017 годы проверила уровень звукового давления в более чем сорока общественных уборных при включении автоматических сушилок.

Оказалось, что именно на уровне головы среднестатистического ребенка многие подобные устройства производят шум достигающий 121 децибела. В своем исследовании Нора называет такую высокую громкость неприемлемымой, ссылаясь на санитарные нормы и предыдущие работы других ученых на эту тему. Например, согласно канадским законам, запрещена продажа игрушек, способных издавать звуке громче 100 децибел — такие шумы могут повредить барабанные перепонки, вызвать проблемы с концентрацией внимания и в обучении.

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Научная работа Норы опубликована в канадском журнале «Педиатрия и детское здоровье» (Paediatrics & Child Health) в июне 2019 года и доступна по ссылке. Портал NPR сообщает, что они уже связались с производителями «рекордсменов» среди всех испытанных Киган сушилок для рук — Dyson и Xlerator. Если представители последней еще никак не отреагировали, то в Dyson сообщили, что их инженер-акустик в ближайшее время обязательно встретится с юной исследовательницей для обсуждения результатов замеров и возможных способов снизить уровень шума.