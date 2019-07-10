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Ученые выяснили, как алкоголь и пища влияют на мозг 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Алкоголь и жирная пища одинаково сильно подавляют активность центра голода, но действуют разными путями. К такому выводу пришли американские ученые из университета Пенсильвании.
В ходе эксперименты исследователи измеряли нейронную активность у голодных мышей. Подопытным грызунам давали либо еду, либо спиртное. Результаты показали, что оба варианта одинаково влияли на нейроны, участвующие в приеме пищи и вознаграждении. Однако сигналы в мозг доходили разными путями.
В случае приема еды каналом передачи информации от желудочно-кишечного тракта к мозгу выступал блуждающий нерв. Именно он отвечает за передачу пищевых сигналов так называемым «нейронам голода». Алкоголь же получает доступ к этим нейронам и подавляет их активность непосредственно через кровоток, не затрагивая островковую кору, блуждающий нерв и другие области мозга, связанные с голодом и насыщением.
Кроме того, жирная пища и алкоголь одинаково стимулировали центр удовольствия, но происходило это с помощью различных механизмов.
Таким образом, даже при наличии схожих свойств опьянение и сытость вызывают разные ощущения и по-разному влияют на поведение, считают ученые.
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