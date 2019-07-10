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Ученые нашли способ стирать группу крови 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые из Университета Британской Колумбии, Канада, нашли в толстом кишечник человека бактерию, которая способна сделать из второй группы крови (А) первую (0). Ферменты бактерии Flavonifractor plautii эффективно расщепляют сложные сахара и воздействуют на эритроциты крови второй группы.
Ученым удалось выделить ген, который позволяет бактерии проводить такие манипуляции, и проверить его работу. После нескольких модификаций соответствующий этому гену фермент небольшим количеством смог отщепить от A-агглютиногенов на поверхности человеческих эритроцитов практически все составляющие и оставить только самый скелет олигосахаридной молекулы.
Находка ученых потенциально увеличивает запас универсальной почти для любого человека донорской крови почти в два раза. У европеоидной рассы вторая группа крови встречается в 40% случаев, а первая — в 45%. Первую группу крови можно безопасно переливать всем людям. Свои исследования ученые описали в журнале Nature Microbiology.
Ученые предупредили, что примерно у одного человека из 2,5 тыс. встречается мутация в гене, который кодирует эритроциты. У таких людей по формальным признакам первая группа крови. Однако, эти люди не могут становиться ни донорами, ни реципиентами, так как их кровь при контакте с другой может свернуться, что приведет к множественному тромбозу. Такая мутация встречается по большей части у жителей Южной Азии и впервые была замечена у жителей Бомбея.
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