Ученые нашли способ стирать группу крови

Ученые из Университета Британской Колумбии, Канада, нашли в толстом кишечник человека бактерию, которая способна сделать из второй группы крови (А) первую (0). Ферменты бактерии Flavonifractor plautii эффективно расщепляют сложные сахара и воздействуют на эритроциты крови второй группы.

Ученым удалось выделить ген, который позволяет бактерии проводить такие манипуляции, и проверить его работу. После нескольких модификаций соответствующий этому гену фермент небольшим количеством смог отщепить от A-агглютиногенов на поверхности человеческих эритроцитов практически все составляющие и оставить только самый скелет олигосахаридной молекулы.

Находка ученых потенциально увеличивает запас универсальной почти для любого человека донорской крови почти в два раза. У европеоидной рассы вторая группа крови встречается в 40% случаев, а первая — в 45%. Первую группу крови можно безопасно переливать всем людям. Свои исследования ученые описали в журнале Nature Microbiology.

Ученые предупредили, что примерно у одного человека из 2,5 тыс. встречается мутация в гене, который кодирует эритроциты. У таких людей по формальным признакам первая группа крови. Однако, эти люди не могут становиться ни донорами, ни реципиентами, так как их кровь при контакте с другой может свернуться, что приведет к множественному тромбозу. Такая мутация встречается по большей части у жителей Южной Азии и впервые была замечена у жителей Бомбея.