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Врачи выяснили, у кого риск меланомы в разы больше 

Рамблер 2 часа назад
По мнению врачей, вероятность появления меланомы в 2-3 раза повышается у людей, которые получили в течение жизни больше 26 солнечных ожогов. При этом ожогом считается и появление волдырей, и облезание кожи, и даже легкое покраснение. Об этом рассказал российский врач-онколог, химиотерапевт Павел Копосов.
Кроме того, вероятность такого заболевания гораздо выше у людей с большим количеством родинок на теле.
Так, по мнению дерматолога-косметолога Зои Константиновой, риск меланомы повышается в несколько раз, если у человека больше 50 пигментированных образований на лице и теле.
При этом люди со светлой кожей более подвержены развитию подобного заболевания, так как в их организме образуется очень мало меланина, который защищает нашу кожу от ожогов.
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