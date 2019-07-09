Врачи выяснили, у кого риск меланомы в разы больше

По мнению врачей, вероятность появления меланомы в 2-3 раза повышается у людей, которые получили в течение жизни больше 26 солнечных ожогов. При этом ожогом считается и появление волдырей, и облезание кожи, и даже легкое покраснение. Об этом рассказал российский врач-онколог, химиотерапевт Павел Копосов.

Кроме того, вероятность такого заболевания гораздо выше у людей с большим количеством родинок на теле.

Так, по мнению дерматолога-косметолога Зои Константиновой, риск меланомы повышается в несколько раз, если у человека больше 50 пигментированных образований на лице и теле.

При этом люди со светлой кожей более подвержены развитию подобного заболевания, так как в их организме образуется очень мало меланина, который защищает нашу кожу от ожогов.