Почему с возрастом люди намного больше потеют

По мере старения в организме происходят явные изменения. Возможно, сначала мы их не замечаем, но в какой-то момент вдруг осознаем, что гораздо обильнее потеем, чем в былые годы.

После 45-50 лет человеческий организм перестраивает свою работу, железы и органы начинают терять свой потенциал, они медленнее работают, а то и вовсе прекращают нормально функционировать. Такие процессы приводят к проявлению различных заболеваний, а некоторые из них сопровождаются повышенной потливостью.

Так, например, с возрастом состояние мочевыделительной системы ухудшается, скапливаются соли, в результате чего образуются камни. Все это приводит к замедлению оттока мочи и накапливанию лишней жидкости. А организм пытается избавиться от токсинов и ненужной жидкости, активно выделяя пот.

На повышенное потоотделение также влияют обостряющиеся с возрастом болезни сердца. В большинстве своем пожилые люди страдают от ишемической болезни, которая возникает из-за ухудшения кровоснабжения сердца. Это приводит к кислородному голоданию периферических сосудов тела. Они начинают расширяться в качестве защитной реакции, тем самым провоцируя сильную потливость.

Еще одной причиной повышенной потливости в пожилом возрасте может стать увеличение приемов лекарственных препаратов. Конечно, с годами мы начинаем принимать больше лекарств, иногда в больших количествах и на постоянной основе. А вот некоторые препараты могут спровоцировать излишнюю потливость.

Так, на это влияют лекарства, понижающие артериальное давление и снижающие уровень глюкозы в крови, а также бронхолитические и противовоспалительные средства.

Кроме того, с возрастом, зачастую, люди прибавляют в весе, нагрузка на сердце становится больше, а соответственно повышается и потоотделение.