Российские врачи нашли у мальчика второй желудок

У 12-летнего Максима Попова из Челябинской области нашли второй желудок. Причем в начале врачи приняли редкую патологию за опухоль в области надпочечника размером в 6 см.

Однако когда мальчику делали операцию, специалисты обнаружили, что это не новообразование, а врожденная плоть ребенка, состоящая из тканей самого органа.

«Мы отодвинули селезёнку, потом поджелудочную железу и только тогда увидели на задней стенке желудка, около позвоночника, образование, которое видели на УЗИ — удвоения желудка», — пояснил СМИ главный детский хирург региона Николай Ростовцев.

Врачи утверждают, что патологию удалось обнаружить благодаря новой эндоскопической 3D-стойке. Мальчику было решено сделать малоинвазивную операцию.

Отметим, что такое удвоение желудка является одним из самых редких удвоений пищеварительного тракта.