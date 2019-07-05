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Российские врачи нашли у мальчика второй желудок 

Рамблер 59 минут назад
Фото: Илья Бархатов / 74.ru
У 12-летнего Максима Попова из Челябинской области нашли второй желудок. Причем в начале врачи приняли редкую патологию за опухоль в области надпочечника размером в 6 см.
Однако когда мальчику делали операцию, специалисты обнаружили, что это не новообразование, а врожденная плоть ребенка, состоящая из тканей самого органа.
«Мы отодвинули селезёнку, потом поджелудочную железу и только тогда увидели на задней стенке желудка, около позвоночника, образование, которое видели на УЗИ — удвоения желудка», — пояснил СМИ главный детский хирург региона Николай Ростовцев.
Врачи утверждают, что патологию удалось обнаружить благодаря новой эндоскопической 3D-стойке. Мальчику было решено сделать малоинвазивную операцию.
Отметим, что такое удвоение желудка является одним из самых редких удвоений пищеварительного тракта.
Наука , Максим Попов
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