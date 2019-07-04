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Женщина забыла всю свою жизнь и «вернулась» в XIX век 

Lenta.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
В английском городе Карлайл, графство Камбрия, женщина заболела энцефалитом и потеряла память. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
В марте 2016 года 29-летняя Вики Харкнесс (Vickie Harkness) почувствовала, что заболевает гриппом. Через какое-то время у женщины начались провалы в памяти и галлюцинации: британка не могла вспомнить, куда идет, и однажды заявила своей супруге Шоне, что «была на луне». Позже у Харкнесс начались судороги, ее доставили в больницу. Там врачи провели необходимые анализы и выявили у девушки опасное заболевание — энцефалит.
Женщину госпитализировали на три месяца, а затем ввели в искусственную кому. После того как Харкнесс очнулась, она не могла ничего вспомнить. «Я больше не могла контролировать свое тело, поэтому мне пришлось использовать катетер. Я говорила странные вещи. Врачи спросили меня, какой сейчас год, и я ответила, что 1860», — рассказала британка.
Специалисты предупредили близких Харкнесс, что она стала другим человеком. Друзья женщины пытались помочь ей вернуть память, показывая фотографии с ее свадьбы. Однако это не помогало, и после того, как британку выписали, она решила попробовать заниматься теми вещами, что занималась в прошлой жизни, и начала вести дневник.
«Мне пришлось заново учиться завязывать шнурки и чистить зубы. Я не чувствовала голода и ела только тогда, когда мне говорили. Это было ужасно», — поделилась она.
Постепенно к женщине начала возвращаться память. Сейчас она занимается спортом и вернулась на работу. По словам Харкнесс, за это стоит благодарить ее супругу Шону, которая поддерживала возлюбленную каждый день.
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