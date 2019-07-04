Ученые-астрофизики создали новый метод лечения рака

Ученые из разных сфер объединились для адаптации астрофизических методов в медицине. В частности способ моделирования взаимодействия света с веществом может пригодиться в области диагностики и терапии меланомы при помощи наночастиц. Доклад с результатами исследования зачитали на съезде Королевского астрономического общества Великобритании.

Астрофизики давно занимаются вопросом переноса излучения — перемещением энергии света в пространстве. Это необходимо, чтобы детальнее изучать атмосферы планет и межзвездные туманности. Для расчетов используется код Torus, созданный астрофизиками из Эксетерского университета в Великобритании.

Создатели кода решили, что проницаемость светом можно рассчитывать не только в далеком космосе, но и на Земле. Оптические свойства ткани при онкологических заболеваниях меняются, и Torus может точно показать, где и на какой глубине находится новообразование. Это достигается при помощи бомбардировки участка кожи наночастицами золота. Кроме того, наночастицы, используемые в диагностике, при нагревании могут уничтожать находящиеся рядом раковые клетки.

Также астрономические методы будут использоваться для создания активируемых светом лекарств. Они высвобождают активное вещество после получения соответствующего электромагнитного сигнала. Такой способ поможет при лечении рака груди, благодаря крошечным скоплениям кальция, создаваемым пораженными клетками, пишет, N+1.