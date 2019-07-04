Почему запретили мазь Вишневского

Мазь Вишневского, которая раньше была в каждой домашней аптечке, запретили из-за большого количества осложнений и недоказанной эффективности. Из-за этого профессор Леонид Блатун из Института хирургии РАМН называл этот препарат устаревшим, а его использование — неправомерным. Такого же мнения придерживается и врач-хирург Алексей Моспанов.

Доктора утверждают, что мазь Вишневского не оказывает обезболивающего и противоотечного эффекта, усугубляет воспаление при диабетических изъязвлениях, провоцирует кровотечение и может привести к тяжелым последствиям, среди которых — онкологические заболевания.

Мазь Вишневского применялась во время Великой Отечественной войны в полевых госпиталях, так как других сильнодействующих аналогов не было. Лекарство действует следующим образом: нанесенная на рану мазь покрывает ее воздухонепроницаемой пленкой, стимулирует нагревание тканей и вытягивание гноя. Но нагревание также стимулирует рост микробов под слоем мази, что нередко приводило к осложнениям, вплоть до гангрены. Мазь нельзя применять при мастите, гинекологических заболеваниях, кровотечениях, абсцессах, свищах, артрозах и артритах, диатезе, аллергиях, ранах и травмах.