Врачи рассказали, как безопасно привести кишечник в порядок

Британские ученые рассказали, как привести кишечник порядок. Специалистам удалось доказать, что обычный напиток может привести организму огромную пользу. Козье молоко является природным средством для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. К такому выводы ученые пришли после проведения исследования, целью которого было определить самый эффективный способ очищения кишечника.

По словам британских специалистов, пребиотические олигосахариды в козьем молоке эффективны для стимулирования роста здоровых бактерий в кишечнике. За счет появления новых, здоровых бактерий создается экосистема внутри кишечника, которая помогает безопасно подавлять патогенную среду, сообщает издание VistaNews. Очистить кишечник с помощью этого напитка могут не только взрослые, но и дети. Ведь не зря козье молоко назвали природной заменой грудному женскому молоку.

Ранее диетологи назвали неожиданную пользу сала. Оказывается, регулярное употребление этого продукта способствует уменьшению количества канцерогенов в крови и защищает от онкологических заболеваний. Специалситысоветуют не исключать животные жиры из рациона, так как они являются строительным материалом организма.