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Врачи рассказали, как безопасно привести кишечник в порядок 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Британские ученые рассказали, как привести кишечник порядок. Специалистам удалось доказать, что обычный напиток может привести организму огромную пользу. Козье молоко является природным средством для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. К такому выводы ученые пришли после проведения исследования, целью которого было определить самый эффективный способ очищения кишечника.
По словам британских специалистов, пребиотические олигосахариды в козьем молоке эффективны для стимулирования роста здоровых бактерий в кишечнике. За счет появления новых, здоровых бактерий создается экосистема внутри кишечника, которая помогает безопасно подавлять патогенную среду, сообщает издание VistaNews. Очистить кишечник с помощью этого напитка могут не только взрослые, но и дети. Ведь не зря козье молоко назвали природной заменой грудному женскому молоку.
Ранее диетологи назвали неожиданную пользу сала. Оказывается, регулярное употребление этого продукта способствует уменьшению количества канцерогенов в крови и защищает от онкологических заболеваний. Специалситысоветуют не исключать животные жиры из рациона, так как они являются строительным материалом организма.
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