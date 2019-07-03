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Почему запретили мазь Вишневского 

Ридус 8 часов назад
Фото: © masterok.livejournal.com
Мазь Вишневского, которая была практически в каждой домашней аптечке и использовалась регулярно. Ушибы, порезы, раны, нарывы, фурункулы, дерматиты — много разных травм и болячек лечили преимущественно этой мазью.
И неожиданно для потребителей, её запретили. Почему?
Современная медицина категорически не рекомендует использовать мазь Вишневского в качестве лечебного средства. Будучи изобретением русского врача, ни в одной другой стране мира она никогда не применялась. Ее состав предложил еще в довоенные годы в качестве антисептического и стимулирующего заживление средства при гнойных ранах доктор Вишневский, сын министра здравоохранения СССР. Состав этого средства прост: березовый деготь и животная жировая основа.
В годы Великой Отечественной войны мазь Вишневского применялась в полевых госпиталях повсеместно, поскольку других сильнодействующих препаратов, способных заменить этот препарат, не существовало в требующихся количествах.
Но уже в послевоенные годы многие врачи настаивали: мазь Вишневского должна остаться в прошлом. В частности, профессор Л. А. Блатун из Института хирургии РАМН писал, что использование этого препарата, названного им устаревшим, он считает неправомерным из-за большого количества осложнений и как минимум недоказанной эффективности.
Механизм действия мази Вишневского был прост: покрывая рану воздухонепроницаемой пленкой, она стимулировала нагревание тканей и вытягивание гнойного эксудата. Однако то же нагревание стимулировало и бурный рост микробов под слоем мази, что приводило к многочисленным осложнениям, вплоть до гангрены.
По свидетельству врачей, мазь Вишневского не оказывает обезболивающего и противоотечного эффекта, усугубляет воспалительные процессы при диабетических изъязвлениях, провоцирует кровотечение и может даже привести к тяжелым последствиям, в том числе онкологическим заболеваниям.
Врач-хирург Алексей Моспанов утверждает:
«Мазь Вишневского — это позавчерашний век. Осложнений от нее столько, что ни о каком лечебном эффекте и говорить не приходится. Если вам врач назначает эту мазь — меняйте врача. Хуже препарата я и вспомнить не могу».
Однако до сих пор некоторые врачи назначают эту мазь при ряде болезней, пытаясь лечить с ее помощью даже геморрой, поражения слизистой кишечника, фурункулы и прочие болезни. Категорически нельзя применять мазь Вишневского также при мастите, гинекологических заболеваниях, кровотечениях, абсцессах, свищах, артрозах и артритах, диатезе, аллергиях, ранах и травмах… В общем, нет такой болезни, для лечения которой мазь Вишневского могла бы пригодиться.
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