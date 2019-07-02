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Риск инфарктов у женщин может зависеть от типа фигуры 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Риск инфарктов и инсультов у женщин может зависеть от типа фигуры. К такому выводу пришли ученые нью-йоркского Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. Эксперты провели соответствующее исследование с участием 2,6 тыс. женщин, за которыми наблюдали в течение 18 лет.
При этом ученые выделили два типа фигуры. У фигуры типа «яблоко» наблюдаются жировые отложения на талии, а у «груши» жиры откладываются на бедрах.
Так у пациенток с типом фигуры «яблоко» в два раза чаще случаются инсульты и сердечные приступы. Кроме того, ученые выяснили, что женщины с фигурой «груша» в целом реже сталкиваются с другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
«Жир в брюшной полости выделяет в кровь жирные кислоты и, в свою очередь, связан с повышением уровня холестерина и инсулинорезистентностью, провоцирующими диабет», — пояснил Цибинь Ци из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна.
Наука , Альберт Эйнштейн
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