Риск инфарктов у женщин может зависеть от типа фигуры

Риск инфарктов и инсультов у женщин может зависеть от типа фигуры. К такому выводу пришли ученые нью-йоркского Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна . Эксперты провели соответствующее исследование с участием 2,6 тыс. женщин, за которыми наблюдали в течение 18 лет.

При этом ученые выделили два типа фигуры. У фигуры типа «яблоко» наблюдаются жировые отложения на талии, а у «груши» жиры откладываются на бедрах.

Так у пациенток с типом фигуры «яблоко» в два раза чаще случаются инсульты и сердечные приступы. Кроме того, ученые выяснили, что женщины с фигурой «груша» в целом реже сталкиваются с другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.