Ученые: что люди чувствуют «перед смертью»

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.

По их словам, около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания.

Причем, отметили исследователи, такие переживания были свойственны для людей, которым действительно грозила смертельная опасность, а также тем, кому опасность не грозила, но они были уверены в обратном.

По словам участников исследования, в предсмертное состояние у многих исказилось восприятие времени. Об этом заявили 87% людей.

Кроме того, еще 65% отметили в таком состоянии быструю скорость мышления, а 63% — резкое обострение чувств. 53% связали предсмертное состояние с ощущением нахождения вне своего тела.

В исследовании приняли участие люди из 35 стран.