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Ученые: что люди чувствуют «перед смертью» 

Газета.Ru + ещё 25 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
По их словам, около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания.
Причем, отметили исследователи, такие переживания были свойственны для людей, которым действительно грозила смертельная опасность, а также тем, кому опасность не грозила, но они были уверены в обратном.
По словам участников исследования, в предсмертное состояние у многих исказилось восприятие времени. Об этом заявили 87% людей.
Кроме того, еще 65% отметили в таком состоянии быструю скорость мышления, а 63% — резкое обострение чувств. 53% связали предсмертное состояние с ощущением нахождения вне своего тела.
В исследовании приняли участие люди из 35 стран.
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