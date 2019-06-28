Названы причины самого распространенного рака в России

Самой распространенной формой онкологии в России оказался рак молочной железы. Бывший главврач 62-й онкологической больницы Анатолий Махсон и онколог-маммолог, хирург Аркадий Аксененко рассказали о причинах появления этого заболевания.

Как заявили медики, на эту форму рака влияют лишний вес, возраст женщины и поздняя беременность.

"Каждые пять килограммов лишнего веса могут увеличивать риск от 4 до 8 процентов. Этот фактор основной, и он доказан. Риск вероятности развития опухоли увеличивается при ожирении, так как опухоль молочной железы является гормонально зависимой, а жир может продуцировать эстрогены"

Кроме того, врач отметил, что риск развития рака молочной железы может напрямую зависеть от нарушений функций яичников. Он также добавил, что пока влияние алкоголя на этот вид онкологии не доказано. Несмотря на это, все, что ослабливает организм, может стать причиной возникновения рака груди.

Еще один онколог указал, что на это заболевание влияет 158 факторов. Среди них — аборты, возраст, поздняя беременность и даже жаркий климат. По его словам, оптимальный возраст для рождения ребенка — не позднее 19-20 лет. Если девушка забеременеет в этом возрасте, риск заболеть раком груди будет ниже. Кроме того, нужно кормить ребенка грудью не менее одного года. Врач также посоветовал ввести физические нагрузки, продолжительностью 150-300 минут в неделю.