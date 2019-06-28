Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы причины самого распространенного рака в России 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Самой распространенной формой онкологии в России оказался рак молочной железы. Бывший главврач 62-й онкологической больницы Анатолий Махсон и онколог-маммолог, хирург Аркадий Аксененко рассказали о причинах появления этого заболевания.
Как заявили медики, на эту форму рака влияют лишний вес, возраст женщины и поздняя беременность.
"Каждые пять килограммов лишнего веса могут увеличивать риск от 4 до 8 процентов. Этот фактор основной, и он доказан. Риск вероятности развития опухоли увеличивается при ожирении, так как опухоль молочной железы является гормонально зависимой, а жир может продуцировать эстрогены"
Кроме того, врач отметил, что риск развития рака молочной железы может напрямую зависеть от нарушений функций яичников. Он также добавил, что пока влияние алкоголя на этот вид онкологии не доказано. Несмотря на это, все, что ослабливает организм, может стать причиной возникновения рака груди.
Еще один онколог указал, что на это заболевание влияет 158 факторов. Среди них — аборты, возраст, поздняя беременность и даже жаркий климат. По его словам, оптимальный возраст для рождения ребенка — не позднее 19-20 лет. Если девушка забеременеет в этом возрасте, риск заболеть раком груди будет ниже. Кроме того, нужно кормить ребенка грудью не менее одного года. Врач также посоветовал ввести физические нагрузки, продолжительностью 150-300 минут в неделю.
Комментарии3
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи объявили, как распознать рак на ранней стадии5
Россия ограничила импорт медицинских изделий4
Женщина в коме родила ребенка3
Чем вреден солнцезащитный крем
Женщине сделали новый язык из тканей бедра
Видео
02:36
Как быстро распознать заболевания печени
Болезни и лекарства
13:48
Раскрыта опасность лечения советскими лекарствами
Новости
02:07
Назван легкий способ снижения давления
ЗОЖ
02:38
Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры
Болезни и лекарства
02:38
Когда российские лекарства заместят импортные
Новости
01:00
Врачи обследуют москвичей на улице
Новости
02:50
Ученые выяснили, как остановить старение
Наука
01:23
Назван фрукт, прекращающий старение после 50 лет
Наука
07:46
Как распознать у самого себя сердечные болезни
ЗОЖ Болезни и лекарства
00:37
Россиянам дали простые правила по выбору алкоголя
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение