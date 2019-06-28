Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа смертельная опасность оздоровляющих добавок 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ученые из США и Швеции показали, что антиоксиданты, которые считаются профилактическим средством в борьбе с раком, могут вызывать агрессивный рост злокачественных тканей и появление метастазов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Эксперименты на мышах и тканях человека раскрыли механизмы, которые защищают раковые клетки от побочных продуктов их собственного агрессивного роста. Ключевую роль играет белок BACH1, являющийся компонентом сигнальной сети, связанной с миграцией раковых клеток и их инвазией в здоровые ткани.
Исследователи показали, что при немелкоклеточном раке легких возникают мутации, которые усиливают активность белка NRF2, способствующего образованию антиоксидантов. При этом уменьшается количество молекул, участвующих в производстве активных форм кислорода и вызывающих окислительный стресс. Некоторые из этих соединений расщепляют белок BACH1. Однако при увеличении содержания антиоксидантов BACH1 оказывается защищенным и помогает раковым клеткам распространяться.
Кроме того, ученые пришли к выводу, что витамин Е, включенный в состав пищевых добавок, также увеличивает вероятность распространения рака легких посредством своего влияния на BACH1.
Последние новости
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Путин встретился с Трампом
Комментарии
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи сделали 13 операций здоровому мальчику
Фармацевт заявила об опасности советских препаратов
Эффекты курения на примере близнецов28
Ученые нашли способ победить рак3
Эти компании зарабатывают на смертельных болезнях1
Видео
02:36
Как быстро распознать заболевания печени
Болезни и лекарства
02:07
Назван легкий способ снижения давления
ЗОЖ
02:38
Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры
Болезни и лекарства
02:38
Когда российские лекарства заместят импортные
Новости Болезни и лекарства
01:00
Врачи обследуют москвичей на улице
Новости
02:50
Ученые выяснили, как остановить старение
Наука
01:23
Назван фрукт, прекращающий старение после 50 лет
Наука
07:46
Как распознать у самого себя сердечные болезни
ЗОЖ Болезни и лекарства
00:37
Россиянам дали простые правила по выбору алкоголя
ЗОЖ
07:49
Как распознать предынфарктное состояние
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение