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Ученые опровергли заявление о вреде мытья рук 

Вечерняя Москва 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Предположение о том, что чрезмерная чистоплотность вредна, оказалось обманчивым.
В мире огромное число людей заболевает норовирусом и сталкивается с недугами, вызванными кишечной палочкой. Их главные симптомы — рвота, высокая температура тела, диарея.
Исследователи из Королевского общества социального здравоохранения считают, что избежать этого поможет соблюдение гигиены и любовь к мытью рук.
Ученые объяснили, что отказ от мыла и антисептиков после прогулки на улице — риск оставить на своей коже множество микробов, которые способны вызвать реальные болезни. Особенно это касается уязвимого детского иммунитета.
Работники Лондонской школы гигиены и тропической медицины опросили две тысячи исследования. Эксперимент показал, что 23 процента опрошенных согласны с мнением, что дома можно пренебрегать правилами гигиены.
Исследователи утверждают, что прогулки и игры с домашними животными сами по себе укрепляют иммунитет. А вот мыть руки после этих занятий — обязательно. Кроме этого, нужно следить и за чистотой в доме: тщательно мыть посуду и протирать кухонный стол перед едой и после нее.
Напоминаем, что не так давно в СМИ появились утверждения о том, что, порой, гигиена является вредоносной. Также, стали появляться советы, разрешающие детям не мыть руки после улицы.
Специалисты призывают общество не верить подобным умозаключениям, а доверять свое здоровье авторитетным источникам информации и врачам, пишет Naked Science.
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