Ученые выяснили, как остановить старение

Ученые рассказали о том, как можно остановить старение. В частности, специалисты из Австралии назвали причины, вызывающие старение иммунной системы человека.

Так, ученые из Университета Монаша в Мельбурне выяснили, что уменьшение выработки особых белков BMP4 снижает функции стволовых клеток в составе тимуса (вилочковая железа). А именно в этом органе вырабатываются Т-лимфоциты, которые борются с инфекциями в организме.

По словам эксперта, вилочковая железа наиболее активна в детском возрасте, а затем она производит все меньше Т-клеток. Соответственно, иммунная система начинает угасать, и человек чаще болеет.

Австралийские медики отмечают, что им удалось впервые описать процесс, который лежит в основе угасания иммунной системы. Таким образом, появилась возможность придумать пути улучшения деятельности вилочковой железы, что, соответственно, замедлит процессы старения.