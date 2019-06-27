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Ученые выяснили, как остановить старение 

Рамблер 47 минут назад
Ученые рассказали о том, как можно остановить старение. В частности, специалисты из Австралии назвали причины, вызывающие старение иммунной системы человека.
Так, ученые из Университета Монаша в Мельбурне выяснили, что уменьшение выработки особых белков BMP4 снижает функции стволовых клеток в составе тимуса (вилочковая железа). А именно в этом органе вырабатываются Т-лимфоциты, которые борются с инфекциями в организме.
По словам эксперта, вилочковая железа наиболее активна в детском возрасте, а затем она производит все меньше Т-клеток. Соответственно, иммунная система начинает угасать, и человек чаще болеет.
Австралийские медики отмечают, что им удалось впервые описать процесс, который лежит в основе угасания иммунной системы. Таким образом, появилась возможность придумать пути улучшения деятельности вилочковой железы, что, соответственно, замедлит процессы старения.
Наука , Видео
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