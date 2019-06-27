Врачи рассказали, кому вредно есть помидоры

Врачи рассказали, что есть помидоры вредно людям с болезнями ЖКТ и суставов. Об этом сообщает «Пишет Омск».

Свежие помидоры не рекомендуется потреблять при остром гастрите или колите. Овощ может быть опасен для здоровья из-за входящих в состав органических кислот. Помидоры не стоит есть людям с болезнями кишечника, потому что они обладают желчегонным эффектом. Это может вызвать спазмы в желчном пузыре.

В целом помидоры способствуют улучшению пищеварения, повышению аппетита и подавляют рост вредоносных бактерий. Однако при проблемах со здоровьем перед потреблением овоща стоит посоветоваться со специалистом.