Шанс для лысеющих: волосяные фолликулы научились выращивать на 3D-принтере

Дерматологи из США вырастили полноценные волосяные фолликулы с помощью 3D-принтера. В будущем эта технология позволит целые фрагменты кожи с волосами, а затем пересаживать их на голову лысеющих пациентов, сообщается в пресс-релизе Медицинского центра Колумбийского университета в Ирвайне.

С помощью 3D-принтера ученые распечатали биосовместимый пластик объемной структуры, которая создает опору и подходящую для живых клеток микросреду. Крошечные канальцы диаметром всего 0,5 миллиметра стимулируют фолликул вытягиваться, формируя правильную пространственную форму.

Вначале на полученной структуре выращивались клетки кожи, после чего к ним добавляли клетки волосяных фолликулов. Затем специалисты обрабатывали их коктейлем сигнальных молекул и факторов роста.

Авторы методики утверждают, что фолликулы формируются достаточно быстро, что позволяет выращивать целые «волосяные фермы» и пересаживать их на голову пациентам сразу вместе с кожей.

В настоящее время людям, страдающим от облысения, делают трансплантацию фолликул на голову с других частей тела.