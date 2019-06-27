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Шанс для лысеющих: волосяные фолликулы научились выращивать на 3D-принтере 

Мир24 8 часов назад
Фото: Мир24
Дерматологи из США вырастили полноценные волосяные фолликулы с помощью 3D-принтера. В будущем эта технология позволит целые фрагменты кожи с волосами, а затем пересаживать их на голову лысеющих пациентов, сообщается в пресс-релизе Медицинского центра Колумбийского университета в Ирвайне.
С помощью 3D-принтера ученые распечатали биосовместимый пластик объемной структуры, которая создает опору и подходящую для живых клеток микросреду. Крошечные канальцы диаметром всего 0,5 миллиметра стимулируют фолликул вытягиваться, формируя правильную пространственную форму.
Вначале на полученной структуре выращивались клетки кожи, после чего к ним добавляли клетки волосяных фолликулов. Затем специалисты обрабатывали их коктейлем сигнальных молекул и факторов роста.
Авторы методики утверждают, что фолликулы формируются достаточно быстро, что позволяет выращивать целые «волосяные фермы» и пересаживать их на голову пациентам сразу вместе с кожей.
В настоящее время людям, страдающим от облысения, делают трансплантацию фолликул на голову с других частей тела.
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