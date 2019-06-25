Раскрыта природа загадочной болезни, которой страдал Майкл Джексон

Ученые обнаружили примерно пять десятков генов, изменения в которых повышают риск развития витилиго, — когда появляются пятна на коже из-за того, что исчезает пигмент. Эффективного лечения пока нет. В Международный день витилиго РИА Новости рассказывает, что известно об этом недуге.

Следы ведут на родину графа Дракулы

В 2001 году ученые приступили к обследованию жителей двух деревень, расположенных в горах на севере Румынии, среди которых необычно многие страдали витилиго, сахарным диабетом и другими эндокринными заболеваниями.

Деревни были основаны в конце XVI века тремя семьями в количестве 23 человек. Веками они оставались в изоляции от внешнего мира, заключали браки между собой. В наши дни численность обитателей горных селений достигла немногим более полутора тысяч. Процент заболеваний витилиго у горцев достигал 2,9, тогда как у жителей пяти окрестных деревень — 0,15.

Ученые проследили родословные этих необычных румынских семей до десятого колена и предположили, что болезнь передается каким-то рецессивным геном. По мнению исследователей, наследственный характер недуга в этой популяции очевиден, однако этого недостаточно — вероятно, есть неблагоприятные факторы внешней среды, провоцирующие витилиго.

Майкл был честен, но ему не верили

Результаты многолетнего исследования изолированных деревень были опубликованы в 2008 году, за год до того, как скончался популярный во всем мире певец Майкл Джексон, страдавший витилиго.

Болезнь проявилась у него в начале 1980-х. В попытках замаскировать светлые пятна, хорошо заметные на смуглой коже, он носил белые перчатки, полностью гримировался, делал косметические операции. Поп-звезда не раз публично признавался в витилиго, но в те годы мало кто из публики слышал о таком диагнозе, поскольку он достаточно редок. В прессе бесконечно обсуждали подробности его пластических операций, придавая им ореол романтизма.

В среднем всего полпроцента людей на Земле, независимо от пола, расы, возраста, болеют витилиго. Кроме белых пятен на коже, недуг чаще всего никак не проявляется. Тем не менее он уродует человека и доставляет моральные страдания, психологический дискомфорт. Заболевание незаразно, однако в прошлые эпохи его путали с проказой, что приводило к принудительной изоляции больного.

Восемь лет назад, в годовщину смерти Майкла Джексона, его поклонники впервые провели День витилиго в Лагосе — столице Нигерии. С тех пор они добиваются от ООН придания международного статуса этой дате. Тогда же в мире стартовали несколько научных программ по исследованию причин болезни и поиску лечения. Количество исследовательских работ по этой теме огромно.

Причины витилиго найдены: их много

Благодаря полногеномному поиску ассоциаций, в том числе на популяции румынских горных отшельников, установлено порядка полусотни генов, изменения в которых связаны с витилиго. Меняется всего одна буква в последовательности аминокислотных остатков, но из-за этого синтезируется другое количество белка в клетке или синтез совсем останавливается.

Почему кожа обесцвечивается при витилиго? Разные оттенки темного цвета дает пигмент меланин, вырабатываемый клетками кожи — меланоцитами. Ультрафиолет усиливает секрецию пигмента, вот почему наша кожа загорает на солнце.

Если меланоциты погибают на каком-то участке кожи, пигмент не поступает, появляется белое пятно. Как ни парадоксально, но эти клетки убивает свой же иммунитет. Организм воспринимает их как опасность, синтезирует особые молекулы-убийцы и атакует ими меланоциты. Такие заболевания называются аутоиммунными.

Почему иммунная система набрасывается на здоровые с виду клетки кожи, откуда именно берутся эти молекулы-убийцы, пока не вполне ясно. Ученые считают, что у части людей есть генетическая предрасположенность к витилиго, которое реализуется при сочетании нескольких неблагоприятных факторов: химическое (например, длительный контакт с отбеливающими средствами) и радиационное воздействие (постоянное пребывание на солнце), психологический стресс, сниженная реакция на антиокислительный стресс, инфекции и нарушение микробиома кишечника.

Витилиго и его друзья

Ученые из Медицинской школы Университета Колорадо (США) приводят полный список вариантов генов, связанных с витилиго, и отмечают, что большинство из них кодирует белки, участвующие в управлении меланоцитами, иммунитетом, гибелью клеток (апоптозом). Нередко этот недуг сопровождается другими болезнями аутоиммунной природы: тиреоидитом, системной красной волчанкой, ревматоидным артритом, псориазом, сахарным диабетом.

У витилиго есть общие гены с раком кожи — меланомой. Но зависимость обратная: варианты генов, провоцирующие исчезновение пигмента, снижают риск меланомы. Это удивительный факт, который приоткрывает тайну появления болезни. Возможно, витилиго возникает в том случае, если борьба с раковыми клетками, которую ведет иммунитет, выходит из-под контроля.

Открытие последних лет — роль т-клеток памяти в развитии болезни. Это особые агенты иммунной системы, которые помнят прошлые атаки на организм. Из них состоит вторичный иммунитет, запускаемый инфекциями или прививками. Было неясно, почему пигментация исчезает, даже если болезнь успешно затормозили лекарствами. В опытах на мышах ученые из США и Франции показали, что в этом виновны т-клетки памяти, которые продолжают синтезировать молекулы-убийцы меланоцитов.

Полигон для персонализированной медицины

Несмотря на то что витилиго известно тысячи лет, а последние полвека интенсивных исследований позволили в целом понять многофакторную, сложную природу этого заболевания, суть которого в поломке иммунного ответа, эффективного лечения до сих пор не существует.

В систематическом обзоре Кокрейна 2015 года проанализированы 96 клинических исследований различных методов терапии при витилиго, в которых участвовали четыре с половиной тысячи пациентов. Только пять из этих работ отвечали высоким требованиям качества. Этого недостаточно, чтобы сделать выводы об эффективности и безопасности лечения.

В одних случаях помогает местное применение кортикостероидов, в других — иммуносупрессора такролимуса, эффект усиливают в отдельных ситуациях фототерапия и эксимерный лазер.

Клинические испытания проходят препараты из экстрактов растений гинкго двулопастного и черного перца, которые подстегивают образование клеток-меланоцитов.

Появились хирургические методы: пересадка здоровых меланоцитов кожи на обесцвеченные участки.

Ни один из методов нельзя использовать широко, каждый подбирается индивидуально, многие из них имеют побочные эффекты.

Как отмечают ученые из Северо-Западного университета США, сейчас все идет к тому, что полную картину возникновения витилиго вскоре выяснят. Теперь усилия сосредоточены на поиске эффективной терапии. Для этого нужно знать факторы развития болезни в каждом конкретном случае.