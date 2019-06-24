Назван фрукт, прекращающий старение после 50 лет

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Назван фрукт, останавливающий старение после 50 лет 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Швейцарские исследователи выяснили, что плоды граната богаты веществом, существенно замедляющим старение клеток. Более того, митохондрии успевают восстановить организм.
Уточняется, что главным признаком старения считается потеря мышечной массы, что как правило происходит после 50 лет. Эллагитанины, содержащиеся в гранате, позволяют остановить процесс.
Ученые отмечают, что злоупотреблять гранатом не стоит, так как его кислый сок может разрушить зубную эмаль. Людям с гастритом он также не рекомендован к употреблению. Об этом пишет Nature Metabolism.
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