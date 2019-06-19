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Обнаружен способ избежать распространенного рака 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Исследователи Вашингтонского университета (США) нашли способ предотвратить развитие одного из самых распространенных видов рака. Об это пишет EurekAlert!.
Ученым удалось выяснить, что доброкачественные опухоли кишечника, которые способны перерождаться в рак, образуются реже у тех мужчин, кто съедает не менее двух порций йогурта в день.
В исследовании приняли участие 32 606 мужчин и 55 743 женщин. Специалисты собрали и проанализировали информацию о различных типах аденом и рационе питания. Кроме того, участникам исследования в период с 1986 по 2012 год проводили эндоскопию нижнего отдела кишечника.
Результаты исследования показали, что у мужчин, которые регулярно ели йогурт, аденомы, грозящие переродиться в рак, развивались на 26% реже. При этом у женщин такой связи выявлено не было.
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