Обнаружен способ избежать распространенного рака

Исследователи Вашингтонского университета (США) нашли способ предотвратить развитие одного из самых распространенных видов рака. Об это пишет EurekAlert!.

Ученым удалось выяснить, что доброкачественные опухоли кишечника, которые способны перерождаться в рак, образуются реже у тех мужчин, кто съедает не менее двух порций йогурта в день.

В исследовании приняли участие 32 606 мужчин и 55 743 женщин. Специалисты собрали и проанализировали информацию о различных типах аденом и рационе питания. Кроме того, участникам исследования в период с 1986 по 2012 год проводили эндоскопию нижнего отдела кишечника.

Результаты исследования показали, что у мужчин, которые регулярно ели йогурт, аденомы, грозящие переродиться в рак, развивались на 26% реже. При этом у женщин такой связи выявлено не было.