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Что значит слишком яркий сон с точки зрения медицины 

Yellmed 6 часов назад
Фото: Yellmed
Ученые объяснили, насколько это нормально — регулярно просыпаться от ярких, красочных снов, пишет bustle.com.

О фазе быстрого сна

Ночной сон состоит из пяти циклов и фазы быстрого сна, во время которой повышается уровень активности головного мозга, учащаются сердцебиение и дыхание, случается временный паралич мышц. Именно в этот промежуток человек видит яркие образы и сложные сюжетные линии.
Фаза быстрого сна наступает через 70-90 минут после засыпания и повторяется через несколько циклов. Ее продолжительность увеличивается с каждым новым повторением. Если разбудить человека в этот момент, приснившееся будет казаться необычайно красочным и хорошо запомнится. В другие периоды сна — образы фрагментированные и неясные.

Влияние недосыпа

Уставший мозг продолжает интенсивную активность в ночное время — частота и продолжительность фаз возрастают, поэтому возникают яркие и необычные сновидения.

Ночные кошмары из-за низкого уровня сахара

Людям, страдающим диабетом, следует обратить внимание на необычайно странные, яркие или кошмарные сны. Это может быть симптом ночной гипогликемии.

Алкоголь и сигареты

Отмена никотина, алкоголя, антидепрессантов и лекарств, регулирующих давление, может спровоцировать очень яркие и насыщенные сновидения.

Беременность и сон

Из-за колебания гормонов, частых пробуждений по ночам количество сновидений и их насыщенность у женщин в период беременности увеличивается.
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