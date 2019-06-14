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Названа смертельная опасность синяков 

Рамблер 6 часов назад
Врачи рассказали, что синяки могут быть смертельно опасными для человека. Иногда они становятся симптомами рака.
Синяки чаще всего появляются после удара об тупой предмет и означают, что организм сам лечит гематомы на теле человека, но некоторые из них могут не рассосаться. Такие и угрожают проблемами со здоровьем.
Выше всего риск у тех, кто ушиб голову. Гематомы в этой области могут привести к сдавливанию или повреждению мозга. Они вызывают серьезные последствия в зависимости от тяжести травмы. Человек может отделаться мигренью, а может у мереть.
Эксперты посоветовали мужчинам не допускать травм половых органов, женщинам нужно избегать ударов в грудь. Дело в том, что в этих местах могут возникать злокачественные опухоли. Также из-за синяков могут закупориваться сосуды и появляться тромбы.
Стоит внимательно следить за синяками, которые появляются просто так. Они могут свидетельствовать о том, что у человека в крови мало тромбоцитов. А недостаток этих тел может быть причиной онкологических заболеваний.
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Наука , Видео
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