Названа смертельная опасность синяков

Врачи рассказали, что синяки могут быть смертельно опасными для человека. Иногда они становятся симптомами рака.

Синяки чаще всего появляются после удара об тупой предмет и означают, что организм сам лечит гематомы на теле человека, но некоторые из них могут не рассосаться. Такие и угрожают проблемами со здоровьем.

Выше всего риск у тех, кто ушиб голову. Гематомы в этой области могут привести к сдавливанию или повреждению мозга. Они вызывают серьезные последствия в зависимости от тяжести травмы. Человек может отделаться мигренью, а может у мереть.

Эксперты посоветовали мужчинам не допускать травм половых органов, женщинам нужно избегать ударов в грудь. Дело в том, что в этих местах могут возникать злокачественные опухоли. Также из-за синяков могут закупориваться сосуды и появляться тромбы.

Стоит внимательно следить за синяками, которые появляются просто так. Они могут свидетельствовать о том, что у человека в крови мало тромбоцитов. А недостаток этих тел может быть причиной онкологических заболеваний.