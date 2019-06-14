Врачи называют напиток противоречивым

Прорыв в науке. Французские врачи вылечили пациента при помощи регулярного употребления кофе. Напиток помог купировать симптомы редкого генетического заболевания у 11-летнего мальчика. Бодрящий напиток полезен для организма, говорят врачи. Он улучшает работу кишечника и укрепляет иммунитет. Но негативные эффекты тоже есть, например недостаток кальция и тахикардия.

Ребёнок из Франции с рождения страдает доброкачественной наследственной хореей. Эта болезнь встречается очень редко — примерно у одного человека на 1 млн населения. Недуг возникает на фоне дефекта в гене ADCY5. Заболевание провоцирует непроизвольные движения мускулатуры лица, ног и рук. Болезнь считается неизлечимой.

Первыми заметили, что кофе купирует спазмы, родители ребёнка. После того как они случайно приобрели кофейные капсулы без кофеина, симптомы заболевания вновь обострились. Только после того, как мальчик вновь получил кофе с кофеином, сокращения мышц исчезли.

Врачи назвали случившееся невероятной случайностью. Среди медиков давно была распространена теория, что при помощи кофе можно снимать симптомы подобной патологии. Но доказательств у них не было, так как из-за небольшого количества пациентов с этим заболеванием врачи не могли провести эксперимент.

Кофе — очень противоречивый продукт. Он вызывает много споров среди врачей и учёных. Одни специалисты считают, что потребление терпкого напитка нужно сократить или вовсе отказаться от него, другие — выступают за обильные порции кофе.

В конце мая учёные из Техасского университета в США доказали, что кофе повышает подвижность мышц кишечника и подавляет рост бактерий. Таким образом, бодрящий напиток может быть полезен для лечения запора или кишечной непроходимости.

А, например, учёные из Ирландии предостерегли беременных: кофеин приводит к уменьшению размера плода. Специалисты определили, что от каждых лишних ста миллиграммов кофеина в день во время первого триместра вес новорожденного становился меньше на 72 грамма.

News.ru спросил мнения российских врачей: кому вреден и полезен кофе. С чем лучше сочетать бодрящий напиток и сколько чашек в день пить допустимо.

Первый заместитель директора ФИЦ питания и биотехнологий, профессор и доктор медицинских наук Сергей Хотимченко назвал неожиданный эффект кофе. Терпкий напиток снижает аппетит, именно поэтому способствует похудению. Эксперт объяснил: кофеин посылает сигнал в центр насыщения головного мозга. Даже если человек не ел весь день, то после чашки кофе он перестаёт чувствовать сильный голод.

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев считает, что кофе может способствовать похудению косвенно, давая силы для спорта. Он нужен на начальном этапе, перед тренировкой. Потом уже организм сам включается и вырабатывает собственную энергию.

У кофе много других полезных свойств, отметил врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Например, он имеет в своём составе дубильные вещества и антиоксиданты. Они могут выводить токсины или мешать всасыванию вредных элементов. Также напиток положительно влияет на кишечник. Усиливает перистальтику и подавляет рост патогенных бактерий.

Медики предупреждают: кофе полезен для организма только при умеренном потреблении. Для здорового человека безвредно 50 мг кофеина в день, сообщил Сергей Хотимченко. Это эквивалентно одной-двум чашкам натурального или нескольким чашкам растворимого кофе в день. Если превышать необходимую дозу, возможны негативные последствия.

Повышение давления выше индивидуальной нормы, головные боли, перевозбуждение, обострение хронических болезней ЖКТ (гастрит, язва, панкреатит), — перечисляет их Алексей Калинчев.

Кофе при избыточном его потреблении «вытягивает» различные микроэлементы, добавляет Евгений Арзамасцев. Например, лишает организм натрия, кальция, калия. Это в том числе связано с мочегонным и слабительным эффектом кофе.

Врачи предупреждают: если постоянно заменять отдых и полноценный сон парой кружек кофе, то в какой-то момент напиток перестанет помогать.

Евгений Арзамасцев, врач-диетолог: Сам по себе кофеин — это не чистая энергия. Он вытягивает запасы, отложенные организмом на крайний случай. Когда запасы эти истощаются, кофе уже не помогает. Человек чувствует хронический упадок сил. Требуется только полноценный отдых.

Людям с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвой, гастритом, болезнью Крона) врачи советуют пить кофе с молоком или сливками. Так напиток будет оказывать меньшее раздражение на слизистые оболочки. А вот напиток с лимоном таким больным противопоказан. Здоровые люди могут баловать себя любыми сочетаниями. Главное — знать меру.

Алексей Калинчев, врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог: