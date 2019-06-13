Что такое коэнзим Q10?

Коэнзим Q10 присутствует во всех клетках организма человека кроме эритроцитов и клеток, образующих линзу глаза. Коэнзим Q10 содержится в митохондриях клеток, он участвует в преобразовании калорий из еды в энергию на выполнение жизненно важных функций. Около 95% от общего энергоснабжения организма образуется с помощью коэнзима Q10. Такие органы, как печень и сердце, обладают самыми высокими потребностями в энергии, поэтому в них присутствует самая высокая концентрация коэнзима Q10. Также высокой потребностью в энергии отличаются головной мозг, мышечная система и легкие.

Коэнзим Q10 является антиоксидантом и широко используется в качестве пищевой добавки. Назначение такой добавки заключается в повышении уровня энергии и поддержании здоровья сердца. Коэнзим Q10 работает следующим образом:

Содействие в производстве энергии для поддержания нормальных функций сердца;

Выполнении функции кардио-защитного агента;

Восстановление поврежденных функций сердца;

В качестве профилактической меры для защиты от заболеваний сердца;

Нормализация артериального давления.

Исследование всех функций CoQ10 продолжалось более пятидесяти лет. Было установлено, что данный антиоксидант не только поддерживает функции сердца, но и улучшает состояние кожи, иммунного и репродуктивного здоровья, зрения и работоспособности головного мозга. Наблюдения показали, что люди, страдающие от нездорового холестерина, обычно обладают низким содержанием коэнзима Q10 в организме.

Лекарственные препараты для снижения холестерина обычно негативно сказываются на концентрации CoQ10, поэтому их прием нужно сочетать с приемом добавок с содержанием коэнзима.

Еще одной причиной для снижения содержания CoQ10 является возраст, до 20 лет организм самостоятельно вырабатывает нужное количество вещества, затем интенсивность выработки снижается. Люди в возрасте нередко страдают от дефицита данного коэнзима, им важно согласовать с врачом прием добавок.

Помимо возраста и приема добавок от холестерина к снижению уровня CoQ10 приводят тяжелые физический нагрузки и прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Профессиональные спортсмены всегда принимают коэнзим Q10 в виде добавок, так как их деятельность связана с постоянными физическими нагрузками.

Среди продуктов питания не было обнаружено ни одного источника CoQ10, нет ни одного продукта, который мог бы восполнить потребность в коэнзиме, поэтому принимать его нужно в виде добавок. Добавки CoQ10 нужны для поддержания здоровых функций сердца, головного мозга, печени и иммунной системы. Лучшие комплексы с содержанием коэнзима Q10 — это высококачественные питательные вещества и витамины в форме, обеспечивающей высокую биодоступность. Качественная добавка должна поставлять коэнзим Q10, обеспечивать организм питательными веществами и поддерживать его энергетические потребности.