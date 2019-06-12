Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канадские ученые изобрели универсальную кровь 

Национальная Служба Новостей 10 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сотрудники университета Британской Колумбии в Канаде в результате исследований антигенов нашли способ преобразовать вторую группу крови в универсальную. Исследователи выявили кишечные бактерии, способные удалять «лишние» молекулы сахара из крови второй группы и преобразовывать ее в универсальную донорскую кровь. Донорство и кризис. Крови не жалко! На научные опыты было потрачено четыре года изысканий. По мнению исследователей, их работа позволит сделать донорскую кровь гораздо более доступной. Ранее заведующий отделением переливания крови Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Алексей Купряшов заявил НСН, что в последние годы увеличилось количество молодых доноров.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Обнаружен «вредный» витамин Названа причина ранней смерти молодых мужчин Китайские ученые назвали продукты против рака
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медики рассказали, чем грозит сильный храп во сне
Названы «безобидные» привычки, вызывающие рак22
Онколог назвал вызывающие рак продукты1
Какие лекарства могут навредить здоровью летом
Ученые выяснили, сколько надо ходить для здоровья1
Видео
02:43
Названы три вида рака, которыми болеют после 40 лет
Болезни и лекарства
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
01:20
Как «совам» без проблем вставать пораньше
ЗОЖ
10:09
Загар назван хорошей профилактикой рака
Новости
13:42
Что будет, если каждый день пить молоко
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
03:09
Что нужно знать о лечебных точках на ладонях
Народная медицина
01:40
Названа опасность использования антисептиков
Новости
03:20
Почему лысеют женщины
Болезни и лекарства ЗОЖ
03:45
Что делать при обмороке от жары
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение