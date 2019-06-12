Канадские ученые изобрели универсальную кровь

Сотрудники университета Британской Колумбии в Канаде в результате исследований антигенов нашли способ преобразовать вторую группу крови в универсальную. Исследователи выявили кишечные бактерии, способные удалять «лишние» молекулы сахара из крови второй группы и преобразовывать ее в универсальную донорскую кровь. Донорство и кризис. Крови не жалко! На научные опыты было потрачено четыре года изысканий. По мнению исследователей, их работа позволит сделать донорскую кровь гораздо более доступной. Ранее заведующий отделением переливания крови Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Алексей Купряшов заявил НСН, что в последние годы увеличилось количество молодых доноров.