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Ученые объяснили, почему мы зеваем 

BFM.RU + ещё 1 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Новое объяснение зевоты нашли биологи из Италии и США. Результаты их исследования будут опубликованы в августовском номере журнала Physiology & Behavior, передает ВВС.
Ученые считают, что зевание — это природный защитный механизм нашего организма, помогающий охлаждать мозг в случае его перегрева. Мы зеваем, когда повышается внутричерепное давление. Процесс зевоты помогает оттоку перегретой крови от головы, то есть помогает поддерживать оптимальную температуру мозга для его наиболее эффективного функционирования.
Предыдущие исследования показали зависимость зевоты от времен года и температуры воздуха. Так, в северном полушарии, например, зимой мы значительно реже испытываем потребность зевнуть, чем летом. При этом наиболее заразительная зевота начинается примерно при 20 градусах Цельсия.
Впрочем, ученые пока не смогли ответить на вопрос, почему зевота заразительна и мы испытываем желание «охладить мозг», когда смотрим, как зевают другие.
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