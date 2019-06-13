Московские врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли позвоночника

В ходе операции специалистами городского спинального нейрохирургического центра больницы №67 имени Ворохобова и университетской клиники МГУ имени Ломоносова была удалена гемангиома девятого грудного позвонка.

Во время операции использовалась новейшая навигационная система, которая позволила смоделировать высокоточную интерактивную модель пораженного отдела позвоночника.

Инновационное оборудование позволило успешно выполнить операцию с минимальным воздействием рентгеновского облучения на организм пациента.