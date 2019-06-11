Российский ученый запланировал создавать «ГМО‐детей»

Российский биолог Денис Ребриков планирует проводить эксперименты по созданию детей с отредактированными генами. Об этом он рассказал в интервью журналу Nature. Однако ученые обеспокоены таким заявлением.

Речь идет о модификации гена CCR5. Над ним уже работал китайский биолог Хэ Цзянкуй. Он заявил о создании первых генетически модифицированных детей в ноябре 2018 года. Тогда более 100 ученых раскритиковали намерение китайского специалиста.

По словам Ребрикова, он проведет имплантацию генно-отредактированных эмбрионов до конца 2019 года, после получения необходимого одобрения.

Однако он утверждает, что его эксперимент будет иметь меньше вероятности риска и станет более приемлемым для общества, чем метод его предшественника.

Ученый намерен отключить ген в эмбрионах, который кодирует белок, позволяющий ВИЧ проникать в клетки организма. В дальнейшем их будут имплантировать ВИЧ-положительным матерям. По мнению биолога, таким образом снизится риск заболевания ребенка.

Но не все ученые поддерживают такой эксперимент. Специалисты обеспокоены этическим вопросом планируемой процедуры. Кроме того, не готова и сама технология по редактированию генома эмбрионов. Именно ее Рябков планирует использовать для модификации генов.

Денис Ребриков является доктором биологических наук. Он возглавляет московскую лабораторию по редактированию генома в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.