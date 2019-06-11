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Российский ученый запланировал создавать «ГМО‐детей» 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский биолог Денис Ребриков планирует проводить эксперименты по созданию детей с отредактированными генами. Об этом он рассказал в интервью журналу Nature. Однако ученые обеспокоены таким заявлением.
Речь идет о модификации гена CCR5. Над ним уже работал китайский биолог Хэ Цзянкуй. Он заявил о создании первых генетически модифицированных детей в ноябре 2018 года. Тогда более 100 ученых раскритиковали намерение китайского специалиста.
По словам Ребрикова, он проведет имплантацию генно-отредактированных эмбрионов до конца 2019 года, после получения необходимого одобрения.
Однако он утверждает, что его эксперимент будет иметь меньше вероятности риска и станет более приемлемым для общества, чем метод его предшественника.
Ученый намерен отключить ген в эмбрионах, который кодирует белок, позволяющий ВИЧ проникать в клетки организма. В дальнейшем их будут имплантировать ВИЧ-положительным матерям. По мнению биолога, таким образом снизится риск заболевания ребенка.
Но не все ученые поддерживают такой эксперимент. Специалисты обеспокоены этическим вопросом планируемой процедуры. Кроме того, не готова и сама технология по редактированию генома эмбрионов. Именно ее Рябков планирует использовать для модификации генов.
Денис Ребриков является доктором биологических наук. Он возглавляет московскую лабораторию по редактированию генома в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.
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Наука , Новости , Денис Ребриков
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