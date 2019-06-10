У вас обнаружили рак. Что делать? 4 совета онколога

Прежде всего не нужно паниковать. От рака можно вылечиться, но все зависит не только от действия врачей, но и от настроя пациента. Собравшись с мыслями и заручившись поддержкой близких, действуйте по следующему алгоритму.

Встаньте на учет к районному онкологу по месту жительства

Во-первых, это необходимо для статистики, согласно которой планируется финансирование каждого региона по количеству онко-больных. Во вторых, для собственной уверенности, что в последующие годы вы бесплатно будете обеспечены дорогими лекарствами и наблюдением врачей.

Пройдите комплексное стартовое обследование

Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Обследование поможет понять, как сильно рак успел распространиться, на какой он стадии, и какую тактику лечения следует применить.

Укрепляйте иммунитет до начала основного лечения

Именно так опухолевые клетки замедлят свое размножение. Ведь, чем выше у здоровых клеток способность производить свой интерферон, тем лучше организм способен противостоять опухоли. Кроме того, укрепленный иммунитет подготовит вас к более тяжелым процедурам и лекарствам.

Интересуйтесь у онкологов о новых тенденциях в борьбе с вашим видом опухоли

Помимо того, что так вы сможете использовать для лечения самые эффективные препараты, вам также никто не забьет голову «альтернативной» медициной. Самое опасное — верить, что очередная знахарка исцелит вас с помощью отвара. Если бы она и правда существовала, мы бы уже увидели ее в списке Forbes. А пока официально зарегистрированного случая такого «излечения» нет, рисковать не стоит.