Мочки на ушах человека: какую роль они выполняют

Мочка уха, или по-научному, lobulus — лишенная хрящей нижняя мягкая часть ушной раковины человека. Ни у одного другого млекопитающего или представителя фауны на земле мочки уха нет. Из этого следует, что она не является рудиментом, а образовалась в процессе эволюции вида, и значит — для чего-то необходима.

Этим вопросом, для чего именно нужна мочка уха, задавались еще в древности. Поиски ответов на него можно найти в трудах древних ученых Ближнего Востока (Авиценна) и Древней Греции (Гиппократ). Они использовали ушную раковину для того, чтобы определить отклонения от нормы, найти проблемы со здоровьем у человека. То есть, в диагностических целях. Например, розовая, без образований и стандартного размера раковина говорила Авиценне о том, что человек здоров и иммунитет его крепок. Истонченная и затвердевшая указывала на истощение, слишком толстая говорила об умственной вялости, диагональная складка описывалась как признак инсульта или иных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Наросты и прыщики говорили о проблемах в том или ином органе, так как ушная раковина была как бы «проекцией» всех органов и систем человека.

Эту теорию древних и средневековых ученых впоследствии взял за основу и развил Ножье, французских практикующий терапевт и ученый 50-х годов 20 века. В своих трудах он описывает, что поскольку сама ушная раковина похожа на эмбрион, который лежит головой вниз в чреве матери, то именно на мочке уха сконцентрированы точки, отвечающие за проблемы головы и органов, на ней расположенных: горла, зубов, глаз.

Интересно, что задолго до Ножье в практике разных народов были методики воздействия на мочки ушей, например, для снятия головной боли. Это акупунктура Древнего и Средневекового Китая, иглоукалывание Индии. И даже — распространенная «трепка ушей», популярная у наших предков — ритуал, необходимый тому, кто принимал ответственное решение, кому нужно было обдумать какую-либо важную мысль, лучше запомнить что-либо. Простой и эффективный массаж.

Впоследствии техники аурикулотерапии были систематизированы и предложены в качестве эффективной физиотерапии врачом Пере. Например, регулярный массаж точки, расположенной у основания мочки будет способствовать стабильной и правильной работе эндокринной системы. Массировать ее надо на выдохе, нажатиями до степени легкой болезненности, а во время вдоха давление ослаблять. По методике Пере для достижения результата достаточно делать 30 нажатий.

С помощью аурикулотерапии лечат хронические боли, включают ее в технику избавления от табачной и алкогольной зависимости, применяют с целью похудения. В развитие методики изобрели электроакупунктуру — воздействие на область разрядами электрического тока, а также — для домашнего применения — специальные, крепящиеся на мочку уха, кнопки и клипсы, активно действующие в течение дня или определенного времени, когда их положено носить. Отсюда вывод — мочка уха, как и писали ученые древности — важный инструмент для диагностики и исцеления, пренебрегать значимостью которой не стоит.