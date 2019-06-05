В «Сколково» разработали технологию лечения храпа

Бывший директор Сибирского НИИ медицинской реабилитологии и профилактики Российской Академии естественных наук (РАЕН), профессор Аркадий Медведев разработал способ лечения храпа на основе магнитной стимуляции. Учёный — резидент «Сколково» намерен повысить тонус гладкомышечных волокон мягкого нёба, расслабленных во время сна человека. Именно вибрация мягких тканей гортани является причиной неприятного звука.

Происхождение храпа

Медицина связывает возникновение храпа с нарушением носового дыхания, гипертрофией мягких тканей глотки и корня языка, челюстно-лицевыми аномалиями, избыточным весом. С наступлением сна тонус гладкомышечной мускулатуры ротоглотки падает. Твёрдость стенок дыхательных путей приводит к вибрации мягких тканей во время прохождения струи воздуха при дыхании и, как следствие, возникает храп.

Неприятному процессу также способствует употребление алкоголя и веществ, углубляющих сон и расслабляющих мышцы ротоглотки.

Любопытно, что по статистике женщины в возрасте до 45—55 лет храпят чаще мужчин. А после наступления климакса представительницы прекрасного пола, как правило, уступают мужчинам в производстве этих неприятных звуков.

Храп регулярно попадает в рейтинги самых невыносимых звуков, наряду с плачем ребенка, писком комара, трением пенопласта о стекло и другими. Звук не только беспокоит самого больного, но и окружающих.

Обычно храп и синдром обструктивного апноэ (остановка дыхания во сне) лечат с помощью медикаментов, физиотерапии, а также хирургическим путём. Последний наиболее опасен.

Подушка Медведева

Изобретатель предложил спрятать большинство элементов устройства в подушку из упругого материала. В ней сделано углубление для головы и подшейный валик, соединённый с блоком импульсной индукционной терапии. А в боковые стенки подушки вмонтированы два микрофона, регистрирующие дыхание. Пациент с храпом, лёжа на спине, получает сеанс магнитостимуляции. Комплекс регистрирует и анализирует звуки дыхания, а врач определяет режим индукционной терапии.

По причине существенных индивидуальных анатомо-морфологических различий строения тканей ротоглотки и согласно закону исходного функционального уровня, для купирования эпизодов храпа и обструктивного апноэ каждому пациенту требуется индивидуальный подбор длительности сеансов и параметров импульсного магнитного поля, — говорится в документе.

В среднем процедура, то есть время стимуляции, занимает от 5 минут до 25 минут с серией импульсов 10-60 «ударов» в минуту во время сна. Сеанс может быть прерван досрочно при прекращении звука храпа и восстановлении ритмичности дыхания. По словам Медведева, его способ в отличие от хирургического, снижает травматичнось, сохраняет целостность структур мягких тканей ротоглотки. Кроме того, его можно использовать в домашних условиях, без специальной медподготовки.

Способ уже апробирован в Белоруссии, в местном Научно-практическом центре оториноларингологии. Медведев исследовал больных систематическим храпом в возрасте от 35 до 55 лет. У абсолютного большинства пациентов неприятный звук прекратился через 2-8 минут от начала воздействия устройства, у остальных — стал менее интенсивным. Лечение синдрома обструктивного апноэ также показало хорошие результаты.

Резидент «Сколково» готов помочь морякам

Помимо работы в Сибири, Аркадий Медведев много лет провёл в Белоруссии, занимая должность замдиректора республиканского Института физиологии Национальной Академии наук , руководил Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии. Затем перебрался в Севастополь, продолжая научную работу и основав Международный научно-технический парк «Флотские инновационные технологии», став участником инновационного центра «Сколково». В планах — начать лечение с моряков Черноморского флота.

Храп не относится к жизнеугрожающим заболеваниям, поэтому за его лечение россиянам придётся заплатить. С другой стороны, отечественные специалисты обязаны оказать бесплатную помощь в случае, если к храпу приводит нарушение дыхания, искривленная перегородка носа, увеличенные миндалины, хронические воспаления и т.д.

Методик масса. В подавляющем большинстве они неэффективны, но бороться с храпом можно. Первоначально нужно понять, есть у человека остановка дыхания во сне или нет. Если человек просто безобидно храпит, то его направляют либо к лору, либо к стоматологу. Если же у пациента есть остановка дыхания во сне, нужно понять, в чём причина. Если она расположена в зоне, где оперировать нельзя, рекомендуют неинвазивные методы лечения, — рассказал News.ru член «Российского общества сомнологов» Павел Кудинов.

Отечественные сомнологи относятся с осторожностью ко многим современным девайсам против храпа. В частности, эксперт поделился мнением по поводу устройств, вибрирующих при неприятном звуке.