Зависит ли характер от группы крови

Группа экспертов под руководством Иошитаке Номи изучила этот вопрос, опираясь на исследования врача из США П. Д´Адамо, пишет planet-today.ru.

Результаты показали: люди с 1 группой крови обычно рождаются лидерами. Они прикладывают все усилия ради достижения поставленной цели. Чтобы сделать задуманное, для них не существует преград.

Представители со 2 группой крови очень ответственны, усидчивы и терпеливы. Специалисты называют их «трудоголиками».

Те, у кого 3 группа крови, являются самыми творческими людьми. Однако, отмечают эксперты, разговаривать такой человек будет только на темы, которые ему интересны.

Обладатели 4 группы, по японской классификации, самые общительные. Такой человек — врожденный дипломат. Он сможет найти поход к любому.