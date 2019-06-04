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Зависит ли характер от группы крови 

Yellmed 10 часов назад
Фото: Yellmed
Группа экспертов под руководством Иошитаке Номи изучила этот вопрос, опираясь на исследования врача из США П. Д´Адамо, пишет planet-today.ru.
Результаты показали: люди с 1 группой крови обычно рождаются лидерами. Они прикладывают все усилия ради достижения поставленной цели. Чтобы сделать задуманное, для них не существует преград.
Представители со 2 группой крови очень ответственны, усидчивы и терпеливы. Специалисты называют их «трудоголиками».
Те, у кого 3 группа крови, являются самыми творческими людьми. Однако, отмечают эксперты, разговаривать такой человек будет только на темы, которые ему интересны.
Обладатели 4 группы, по японской классификации, самые общительные. Такой человек — врожденный дипломат. Он сможет найти поход к любому.
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