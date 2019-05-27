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Бельгийские ученые разработали новый метод борьбы с астмой 

ТАСС 39 минут назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Фламандского института биотехнологий при Гентском университете выработали антитела, растворяющие кристаллы Шарко-Лейдена — вещество, которое вызывает воспаление в дыхательных путях астматиков. Об этом сообщило агентство Бельга.
По его сведениям, ученые провели тесты на лабораторных мышах, которым вводили специальные антитела. В ходе эксперимента кристаллы растворились всего за несколько минут, после чего состояние подопытных резко улучшалось. Исследователи считают, что метод поможет создать новую форму противоастматической терапии.
Профессор института Саввас Саввидес потратил много лет на исследование в этой области и был поражен, когда увидел результаты теста. "Это был момент истины в молекулярной магии. Я потратил 25 лет на выращивание кристаллов [Шарко-Лейдена] и увидел, как они могут внезапно исчезать. Весь процесс был отчетливо виден", — приводит агентство слова Саввидеса.
В свою очередь профессор Барт Ламбрехт отметил, что этим способом нельзя излечить астму полностью, но можно значительно повысить эффективность терапии. "Нам предстоит провести еще несколько испытаний, но уже сейчас ясно, что выработанные антитела могут быть очень эффективны при борьбе с воспалением и слизистыми отложениями в легких пациентов", — сказал Ламбрехт. Он также отметил, что это открытие может стать ключевым этапом в развитии методики лечения астмы.
По сведениям телеканала RTBF (Эр-тэ-бэ-эф), порядка 554 тыс. бельгийцев страдают от бронхиальной астмы. На развитие болезни влияют грязный воздух, наследственность и наличие аллергии. На данный момент не существует средства, которое полностью излечило бы человека от этого заболевания.
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