Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Столичные врачи вернули к жизни пациента, пережившего клиническую смерть 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Специалисты регионального сосудистого центра городской клинической больницы имени Иноземцева столичного Депздрава вернули к жизни 64-летнего пациента, пережившего клиническую смерть.
Пациент поступил в сосудистый центр в крайне тяжелом состоянии с острым инфарктом миокарда.
— При поступлении у пациента произошла полная остановка кровообращения, вызванная осложнением инфаркта миокарда — сложными нарушениями сердечного ритма, — сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.
В состоянии клинической смерти пациента незамедлительно доставили в операционную. Несколько минут потребовалось медикам, чтобы восстановить просвет артерии и восстановить кровоснабжение. Сердце "запустилось" вновь уже на операционном столе, жизненные показатели стабилизировались.
В Департаменте рассказали, что пациент быстро пришел в сознание. Сейчас он чувствует себя хорошо и готовится к переводу в обычное отделение клиники, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Вечерняя Москва: последние новости
Кардиологи назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти Эксперты из России изобрели метод определения среди лекарств препаратов от старения Открыт простой способ обнаружения рака мочевого пузыря
Комментарии1
Наука , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
6 неожиданных способов справиться с бессонницей
Бельгийские ученые разработали метод борьбы с астмой
5 самых страшных вирусов для человека
Медики рассказали, как не набрать вес в отпуске
Названы напитки, которыми можно заменить кофе
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
Чем опасен холод для сердечников
Болезни и лекарства
Как сегодня лечат онкологию
Болезни и лекарства
02:47
Как снизить риск смерти от инфаркта
ЗОЖ Наука
02:50
О каких болезнях говорят «мешки» под глазами
Болезни и лекарства
04:56
Какие болезни могут грозить по группе крови
Болезни и лекарства
03:01
Можно ли вылечить генетические заболевания
Наука
00:20
Медицинский аппарат наехал на больную и задавил
Новости
03:24
Симптомы сердечных болезней, которые не замечают
ЗОЖ
10:16
Названа неожиданная польза жары
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение