Столичные врачи вернули к жизни пациента, пережившего клиническую смерть

Специалисты регионального сосудистого центра городской клинической больницы имени Иноземцева столичного Депздрава вернули к жизни 64-летнего пациента, пережившего клиническую смерть.

Пациент поступил в сосудистый центр в крайне тяжелом состоянии с острым инфарктом миокарда.

— При поступлении у пациента произошла полная остановка кровообращения, вызванная осложнением инфаркта миокарда — сложными нарушениями сердечного ритма, — сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

В состоянии клинической смерти пациента незамедлительно доставили в операционную. Несколько минут потребовалось медикам, чтобы восстановить просвет артерии и восстановить кровоснабжение. Сердце "запустилось" вновь уже на операционном столе, жизненные показатели стабилизировались.

В Департаменте рассказали, что пациент быстро пришел в сознание. Сейчас он чувствует себя хорошо и готовится к переводу в обычное отделение клиники, сообщает Агентство городских новостей "Москва".