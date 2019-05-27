Кардиологи назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Европейское общество кардиологов представило новое исследование, в котором рассказывается о факторах, влияющих на развитие болезней сердца. Работа ученых была обнародована в рамках научного конгресса Heart Failure — 2019.

Специалисты выяснили, что потребление мяса может быть связано с риском прогрессирования опасных сердечно-сосудистых заболеваний, в связи с чем призывают страдающих от данного недуга пациентов ограничить потребление мясной продукции до двух-трех раз в неделю.

По словам экспертов, обезопасить себя от угрозы преждевременной смерти или даже необходимости в операции по пересадке сердца можно, включив в рацион больше клетчатки (фрукты и овощи). Люди, которые употребляют ее в избытке, имеют более полезные кишечные бактерии. Об этом пишет MedicalXpress.