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Ученые выяснили, какую кровь больше всего любят комары 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты провели исследование и выяснили, кого комары чаще всего выбирают в качестве потенциальной жертвы. Оказалось, что не все люди являются привлекательными для этих насекомых, передает "НьюИнформ".
В ходе эксперимента ученые пришли к выводу, что чаще всего комары кусают любителей сладкого и страдающих диабетом людей. Также комары любят жалить спортсменов. Из-за физических упражнений в их организме выделяется молочная кислота, которую обожают насекомые. Люди, которые страдают лишним весом, тоже подвержены частым укусам насекомых. А всё из-за большого количества углекислого газа.
По словам специалистов, укусы комаров не угрожают здоровью человека. Но бывают и исключения. Определённая часть людей страдает аллергией на комариные укусы. Как правило, маленькие дети и пожилые люди с расстройством иммунной системы чаще страдают от осложнений после укусов комаров.
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