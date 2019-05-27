Ученые выяснили, какую кровь больше всего любят комары

Эксперты провели исследование и выяснили, кого комары чаще всего выбирают в качестве потенциальной жертвы. Оказалось, что не все люди являются привлекательными для этих насекомых, передает "НьюИнформ".

В ходе эксперимента ученые пришли к выводу, что чаще всего комары кусают любителей сладкого и страдающих диабетом людей. Также комары любят жалить спортсменов. Из-за физических упражнений в их организме выделяется молочная кислота, которую обожают насекомые. Люди, которые страдают лишним весом, тоже подвержены частым укусам насекомых. А всё из-за большого количества углекислого газа.

По словам специалистов, укусы комаров не угрожают здоровью человека. Но бывают и исключения. Определённая часть людей страдает аллергией на комариные укусы. Как правило, маленькие дети и пожилые люди с расстройством иммунной системы чаще страдают от осложнений после укусов комаров.