Почему с закрытыми глазами мы видим какие-то узоры

Попробуйте увидеть темноту, зажмурив глаза. Скорее всего у вас ничего не получится. Большинство людей в таком положении наблюдают странные блики, разноцветные пятна, меняющиеся узоры. Самое время задаться вопросом, что происходит и почему так получается.

Цветное зрение как результат взаимодействия глаз и мозга

Человек получил способность различать цвета благодаря особому устройству глазного дна, которое покрыто сетчаткой. Она состоит из маленьких колбочек разного вида. Каждый вид колбочек ориентирован на конкретный цвет. Одни отвечают за восприятие красного спектра, другие — синего, третьи — зеленого.

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Колбочки передают информацию о цвете в мозг, который сублимирует, сопоставляет, интерпретирует данные, превращая их в целостную картинку. При этом информация передает не прямолинейно. Иначе мы путали бы цвета. Мозг сам определяет интенсивность цветовой гаммы. Он в состоянии изменить яркость освещения или слишком интенсивный цвет более спокойными. Слишком большая нагрузка на колбочки возвращает их в исходное состояние.

Как обнаружить результат деятельности мозга

Эволюция наградила человека способностью различать цвета в различных условиях. Дополнительные «настройки» со стороны мозга облегчают задачу. Отдельные участки сетчатки оказываются вовлеченными в процесс регулирования. С открытыми глазами мы даже не замечаем изменения. Однако, результат деятельности мозга легко обнаружить, закрыв глаза.

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Например, яркая освещенность рассматриваемого предмета требует вмешательства. Если зажмуриться, то можно увидеть нечто вроде негатива. В этих областях сетчатки мозг «вычитал» яркость, чтобы мы могли адаптироваться, детально рассмотреть яркий цвет. С закрытыми глазами мы продолжаем «видеть» то же самое, только в негативе.

Узоры и пятна на темном фоне возникают из-за нашей склонности во всем находить порядок. Нередко мы пытаемся упорядочить то, чего на самом деле не существует. Цветные пятна на темном фоне — не что иное, как результат настройки зрительного аппарата со стороны мозга.

Есть ли повод для беспокойства

Разноцветные блики при закрытых глазах в той или иной мере характерны для всех людей. Чувствительные натуры пытаются найти скрытый смысл в хаотичных узорах. Важно понять взаимосвязь между негативом с реальной картиной. Основанием для беспокойства могут служить цветные пятна, которые никак не связаны с ранее рассматриваемым предметом. Нередко так проявляется спазм сосудов органов зрения или мозга.

Существуют еще так называемые ложные зрительные образы. Например, мы можем наблюдать движущиеся черные точки при усталости, слабости. Ложные зрительные образы можно вызвать специально, механически воздействуя на глаз. Например, потереть пальцами закрытые глаза. То, что вы увидите, наука называет фосфенами.