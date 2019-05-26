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Как распознать рак на ранних стадиях 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами из Португалии и Франции создали простой тест для диагностики рака мочевого пузыря на самых ранних стадиях, сообщает "Российская газета".
Сообщается, что ученые проанализировали состав мочи, крови и новообразований у страдающих от онкологии пациентов и обнаружили в выделениях обрывки ДНК из погибших атипичных клеток.
Что особенно важно, в образцах находились фрагменты мутационной версии гена TERT, которую можно использовать для диагностики злокачественных процессов в мочевом пузыре.
В результате был создан несложный комплекс, который позволяет найти в крови, моче и тканях те самые обрывки ДНК, сигнализирующие об онкологии. Особенно впечатлило исследователей то, что новый тест может обнаружить одну умершую раковую клетку среди сотен здоровых клеток.
Для использования метода не нужно специально оборудования. Также он является более простым и безболезненным относительно существующих сегодня систем диагностики рака мочевого пузыря, отметили ученые.
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Наука , "Российская газета"
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