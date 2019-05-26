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Названы причины рака желудка у мужчин 

Мир24 + ещё 2 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Рак желудка у мужчин диагностируется в два раза чаще, чем у женщин, пишет Naked Science.
По данным Американского онкологического сообщества, в числе причин заболевания у мужчин — курение (его продукты проникают в желудок), употребление большого количества соли, крахмала, маринованных и копченых продуктов.
Специалисты также напоминают, что если у близких родственников был рак желудка, то вероятность заболевания повышается на 20%.
Ранее сообщалось, что вакцина против рака кишечника, разработанная исследователями из Университета Филадельфии и Университета Томаса Джефферсона, успешно прошла первую фазу испытаний на людях.
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