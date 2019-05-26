Названы причины рака желудка у мужчин

Рак желудка у мужчин диагностируется в два раза чаще, чем у женщин, пишет Naked Science.

По данным Американского онкологического сообщества, в числе причин заболевания у мужчин — курение (его продукты проникают в желудок), употребление большого количества соли, крахмала, маринованных и копченых продуктов.

Специалисты также напоминают, что если у близких родственников был рак желудка, то вероятность заболевания повышается на 20%.