Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стоит ли использовать влажные салфетки 

Yellmed 2 часа назад
Фото: Yellmed
Влажные салфетки упрощают жизнь, но эксперты из Великобритании стали нелестно отзываться об этом средстве личной гигиены, пишет medicinform.net.
В процессе производства таких салфеток нередко применяются токсичные вещества. Наличие, например, метилхлоризотиазолинона может плохо сказаться на коже и привести к высыпаниям.
Часто в составе салфеток, и даже детских, есть консерванты и ароматизаторы. Они не самым лучшим образом влияют на кожу, особенно детскую.
Салфетки могут стать переносчиками бактерий. В ситуации, когда вы случайно «посадили» пятно на одежде, скорее всего, сразу в ход идет влажная салфетка. Многие сначала ей удаляют пятно, затем вытирают руки. Эксперты призывают в таком случае вымыть руки с мылом и водой, а не надеяться, что салфетка полностью уничтожит микробы.
Если еще уделить внимание составу, можно обнаружить: во влажных салфетках содержатся пластиковые волокна. То есть средство гигиены не является биоразлагаемым и наносит вред окружающей среде. Например, животные в крупных водоемах, проглотив такую салфетку, могут погибнуть.
Специалисты также напоминают: влажные салфетки нужно выбрасывать в мусорное ведро, а не в унитаз, чтобы избежать неприятностей с канализацией.
Yellmed: последние новости
Ученые: кости будут расти лучше благодаря шоколаду Мужчина лишился конечностей после похода к стоматологу Почему антидепрессанты больше не действуют
Комментарии
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Храбрая женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет
Названа норма сладкого в день
Предметы, оказавшиеся грязнее сиденья унитаза1
О каких болезнях говорят «мешки» под глазами5
Назван самый смертоносный вид курения4
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
Чем опасен холод для сердечников
Болезни и лекарства
Как сегодня лечат онкологию
Болезни и лекарства
02:50
О каких болезнях говорят «мешки» под глазами
Болезни и лекарства
03:01
Можно ли вылечить генетические заболевания
Наука
00:20
Медицинский аппарат наехал на больную и задавил
Новости
03:24
Симптомы сердечных болезней, которые не замечают
ЗОЖ
04:19
Врачи всерьез нажились на пенсионерах
Новости
Названо заболевание, которое губит печень
Наука
Найден овощ, способный остановить развитие рака
Новости ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение