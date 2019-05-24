Стоит ли использовать влажные салфетки

Влажные салфетки упрощают жизнь, но эксперты из Великобритании стали нелестно отзываться об этом средстве личной гигиены, пишет medicinform.net.

В процессе производства таких салфеток нередко применяются токсичные вещества. Наличие, например, метилхлоризотиазолинона может плохо сказаться на коже и привести к высыпаниям.

Часто в составе салфеток, и даже детских, есть консерванты и ароматизаторы. Они не самым лучшим образом влияют на кожу, особенно детскую.

Салфетки могут стать переносчиками бактерий. В ситуации, когда вы случайно «посадили» пятно на одежде, скорее всего, сразу в ход идет влажная салфетка. Многие сначала ей удаляют пятно, затем вытирают руки. Эксперты призывают в таком случае вымыть руки с мылом и водой, а не надеяться, что салфетка полностью уничтожит микробы.

Если еще уделить внимание составу, можно обнаружить: во влажных салфетках содержатся пластиковые волокна. То есть средство гигиены не является биоразлагаемым и наносит вред окружающей среде. Например, животные в крупных водоемах, проглотив такую салфетку, могут погибнуть.

Специалисты также напоминают: влажные салфетки нужно выбрасывать в мусорное ведро, а не в унитаз, чтобы избежать неприятностей с канализацией.